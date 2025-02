.debug Future show je programerski stage Bug Future Showa 2025

Do .debuga 2025 dijeli nas još nešto više od četiri mjeseca, no Bug Future Show događa se već ovoga četvrtka, pa svi ljubitelji developerskih tema i stručnih predavanja mogu već sada doći na svoje. Bug Future Show 2025 ponovno uključuje i poseban track, .debug Future Show, na kojem ćete moći poslušati niz zanimljivih tehničkih predavanja, poput onih koje vas svake godine očekuju na .debugu. U nastavku pogledajte što smo sve pripremili za 6. veljače.

Kako izgraditi interni automatizirani sustav video verifikacije?

Udaljena integracija i video verifikacija novih korisnika postale su vruće teme u posljednje vrijeme. U ovom predavanju istražit ćemo razvoj automatiziranog i robusnog internog sustava video verifikacije, fokusirajući se na različite potrebne modele umjetne inteligencije. Pokrit ćemo nekoliko modela u domenama računalnog vida i prepoznavanja govora, kao što su detekcija i prepoznavanje lica, detekcija živosti lica, detekcija i prepoznavanje dokumenata, raščlanjivanje dokumenata i višejezično prepoznavanje govora brojeva.

Predavač: Patrik Mesec, Aircash, Team lead in Data Science. Strastven u kritičkom donošenju odluka i rješavanju problema tijekom cijelog životnog ciklusa novog ili postojećeg proizvoda/projekta. Voli izaći iz svoje zone udobnosti i izazvati samog sebe. Specijaliziran za strojno učenje. Uživa eksperimentirati s nedavnim istraživačkim otkrićima na Kaggleu, što ga drži u tijeku s trenutačnim najnovijim dostignućima u više područja strojnog učenja.

Navigacija kroz kibernetičko okruženje - Nove prijetnje u 2025.

Istražit ćemo kako se razvija krajolik kibernetičkih prijetnji dok ulazimo u 2025. godinu. Brzim napretkom tehnologije, kibernetički kriminalci postaju sve sofisticiraniji, a nove prijetnje pojavljuju se neviđenom brzinom. Ova prezentacija pružit će dubinsku analizu najznačajnijih kibernetičkih prijetnji koje se očekuju u 2025. godini, zajedno s praktičnim strategijama za organizacije kako bi ublažile te rizike. Sudionici će steći vrijedne uvide u budućnost kibernetičke sigurnosti i saznati kako navigirati složenim krajolikom prijetnji kako bi zaštitili svoje digitalne resurse.

Predavač: Neven Zitek, Span, stručnjak za kibernetičku sigurnost. Iskusni stručnjak za kibernetičku sigurnost, certificirani menadžer informacijske sigurnosti (CISM), GIAC:GLSC certificiran, ITIL4 Master, magistrirao upravljanje krizama i posjeduje više od 25 godina iskustva u području IT-a i kibernetičke sigurnosti.

Zašto je AI i dalje toliko loš?

Kao programer koji svakodnevno koristi AI alate, prati AI novosti i vjeruje da AI nije samo prolazni trend, često se zapitam: - Zašto toliko AI alata na prvu izgleda nevjerojatno dobro; prvih nekoliko dana korištenja smo oduševljeni, no nakon nekoliko tjedana postanemo pomalo razočarani, a za mjesec dana te alate više ni ne koristimo? - Zašto svi govore o tome kako će AI zamijeniti developere – osim samih developera? - O samovozećim autima priča se još od 90-ih. Zašto ja i dalje moram voziti? - Već je 2025. godina. Zašto je AI i dalje toliko loš? Ovo predavanje će odgovoriti na ta pitanja i pogledati što čini AI alate dobrima.

Predavač: Rino Kovačević, Devōt, Tech Lead. Vješt u razvoju punog skupa, specijaliziran za Ruby on Rails i React. Strastveni prema vođenju timova i mentorstvu drugima kako bi postigli iznimne rezultate. Zadnjih 6 godina radi kao Team Lead u Devōtu.

Zajedničke aplikativne komponente – razvoj u velikim sustavima

Nakon što je krajem 2024. uspješno završen prvi val produkcije u sklopu programa Digitalne transformacije Porezne uprave, taj sustav danas funkcionira na novoj, tehnološki najnaprednijoj platformi koja omogućuje daljnji razvoj i nadogradnju. Veliku ulogu u reinženjeringu jednog od najvećih IT sustava u zemlji imao je jedinstven razvoj zajedničkih komponenti jer je njihovo korištenje u svim aplikacijama omogućilo pojednostavljenje, standardizaciju i ponovnu primjenu. Predavanje će na primjeru razvoja token handler komponente zadužene za autorizacije u aplikacijama razvijenim u java tehnologiji prikazati kako razvojni timovi mogu na jednostavan način komponentu koristiti kroz GitOps i DevOps procese i propagirati je do produkcijske okoline.

Predavači: Franjo Piškur, Apis IT, Head of distributed systems department. Open source entuzijast koji je nakon završenog studija FER-a radio na uvođenju i implementaciji open source rješenja u APIS IT-u za sustave od strateške državne važnosti. Posljednjih godina vodi tim zadužen za implementaciju i integraciju cloud tehnologija u postojeće sustave, definiranje DevOps, GitOps i CI/CD procesa te standardizaciju razvoja i udomljavanje aplikacija na PaaS rješenjima.

Tomislav Jakopanec, Apis IT, Head of Java development. Trenutačno voditelj java odjela u APIS IT-u koji je u dosadašnjoj karijeri iskustva stjecao kao programer, software i solution arhitekt te team lead u tvrtkama javnog i privatnog sektora. Uz javu, radi u u c#-u i kotlinu. Alumni FER-a slobodno vrijeme provodi sa svojih troje djece, igra MMO-ove, uči nove tehnologije i funkcionalno programiranje.

Put u svijet Agenata - Transformacija od Software-as-a-Servicea u Agent-as-a-Service

Teme ovog predavanja podijelit ćemo u četiri cjeline:

• Višeagentna okruženja koja zamjenjuju poslovne aplikacije

• Uloga LLM-a

• Podaci kao ključni "asset" koji pokreće agente

• Organizacijske promjene potrebne za uspjeh u Agentic okruženju

Predavač: Ervin Jagatić, Infobip, direktor za proizvode umjetne inteligencije. Trenutačno radi kao direktor proizvoda u Infobipu, odgovoran za definiranje i provedbu strategije rasta proizvoda tvrtke s fokusom na umjetnu inteligenciju i pristup koji vodi proizvod. Ova uloga uključuje upravljanje višestrukim dionicima, upravljanje ovisnostima između tvrtki i blisku suradnju s timovima kao što su Marketing, Uspjeh kupaca i Prihodi.

Arhitektura AI agenata - Modeli, alati i orkestracija za aplikacije nove generacije

Na predavanju ćemo pričati o obrascima za razvoj agentskih AI sustava koji kombiniraju moćne modele, svestrane alate i dinamične slojeve orkestracije kako bi omogućili autonomiju i skalabilnost. Saznajte kako strukturirati procese zaključivanja, planiranja i donošenja odluka te integrirati vanjske izvore podataka i API-je za interakciju s vanjskim svijetom. Otkrijte kako izgraditi prilagodljive AI aplikacije vođene ciljevima koje redefiniraju granice inteligentnih sustava.

Predavač: Bruno Brozović, Span, Development Security & Operations Manager. Bruno je trenutačno Development Operations and Security Manager u Spanu, gdje vodi timove i projekte vezane za sigurnost, razvoj i operacije. Tijekom više od 15 godina profesionalne karijere, radio je na širokom spektru tehnologija, uključujući C++, C#, Cloud, DevOps, te se u posljednje vrijeme fokusira na AI.

BONUS radionica u dvorani Müller: Lekcije naučene tijekom izrade proizvoda od 0 do 1 - Inženjerska perspektiva

Ako je AI svemirski brod, postoje industrije koje i dalje koriste štapove i kamenje. Dovođenje zastarjele industrije u 21. stoljeće nije mali pothvat - to zahtijeva mnogo inženjerske domišljatosti, ogromnu radoznalost i opsesivnu empatiju prema korisnicima. Fonoa inženjerski tim će to pokazati pokrivajući tehničke izazove, ljudske izazove i lekcije stečene na tom putu.

Predavači: Antonio Krstičević, Fonoa, voditelj inženjerskog tima. Antonio je voditelj inženjerskog tima za Fonoin e-invoicing proizvod. Studirao je računalne znanosti u Splitu (FESB), a specijalizirao za dizajn distribuiranih sustava i preferira "dosadne" tehnologije koje jednostavno rade.

Dražen Mrvoš, Fonoa, softverski inženjer. Radi na razvoju Fonoine globalne porezne platforme. U radu se fokusira na razvoj pouzdanih i skalabilnih sustava te uživa u suradnji s raznolikim timovima koji dijele zajednički cilj – razvoj proizvoda.

