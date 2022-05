.debug najavljuje keynote predavanje Viktora Marohnića

Uzbuđenje oko nadolazećeg .debuga bliži se kulminaciji, pa vam s velikim veseljem najavljujemo i prvo keynote predavanje kojim će biti otvorn ovogodišnji programerski spektakl, 2. lipnja, u novom Algebra Campusu Zagreb. Održat će ga fenomenalni Viktor Marohnić, CEO i osnivač startupa 57hours, uz naslov "Od nule do $50M u 15 godina - ako mogu ja, onda može svatko!"

Viktor će ispričati priču o tome kako je pokrenuo FIVE s minusom na računu i u 15 godina stvorio tvrtku koja je prodana za gotovo 50 milijuna dolara. Neke poteze - poput selidbe u Ameriku prije deset godina - danas ne bi ponovio, a objasniti će i zašto. Uz otkrivanje najstrmijih uspona i padova u karijeri čut ćemo i kako je nastao 57hours, novi Viktorov projekt, baš za one kojima su opasne strmine najveća životna strast...

Apsolutna legenda regionalne tech scene, suosnivač Shoutema i FIVE-a, strastven je oko kreiranja digitalnih proizvoda i kompanija "from zero to one". Posljednjih petnaestak godina živi i radi u New Yorku gdje je donedavno rukovodio operacijama FIVE-a na američkom tržištu. Nakon prodaje agencije Endavi, vođen avanturističkim duhom i zaljubljenošću u divljinu prirode, u potpunosti se posvećuje novom projektu 57hours kojim avanturistima pomaže u pronalaženju novih izazova s ponajboljim planinskim vodičima na svijetu. Respekt kompletne tech zajednice uživa zbog izuzetnog duha, volje i zalaganja kojima potiče kako svoj, tako i uspjehe svih kolega na sceni, dok su njegova upornost i odricanja primjer kojim je ispisana temeljna lektira hrvatskog IT-ja.

Karata za fizički dolazak na .debug ostalo je još jako malo, pa će prodaja biti obustavljena za par dana. Požurite stoga po svoj primjerak na www.debug.hr.