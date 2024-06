Deep Tech konferencija u srcu Slavonije

Konferencija Bounding Box u organizaciji belišćansko-osječke IT tvrtke Protostar Labs fokusirana je na suvremene inovativne tehnologije (DeepTech) kao što su umjetna inteligencija, dronovi i svemirske tehnologije. Protostarov tim kaže da im je cilj inspirirati sljedeću generaciju inženjera, znanstvenika, inovatora i poduzetnika, te ih potaknuti da budu proaktivni, da se odvaže i realiziraju svoje ideje.

Konferencija se organizira od 2021. godine, te je ovogodišnje izdanje bilo četvrto po redu. Interes za konferenciju raste iz godine u godinu, a cilj je da Bounding Box postane prepoznatljiv događaj ne samo unutar Hrvatske, već i u međunarodnim okvirima.

Bounding Box 2024

Ove je godine konferencija održana 14. lipnja 2024. u novoizgrađenom atraktivnom prostoru IT Park u Osijeku. Okupila je 120 sudionika iz Hrvatske i okolnih zemalja, a ukupno je održano osam predavanja i glavni panel na temu „Deep Tech in agriculture: are we ready for disruption?“.

Najviše interesa pobudilo je predavanje poznatog hrvatskog astronoma i edukatora Korada Korlevića iz zvjezdarnice Višnjan, koji je govorio o umjetnoj inteligenciji i sintetskoj biologiji kao sljedećem koraku razvoja. Također je bilo vrlo zanimljivo bilo čuti predavanje iz perspektive Paula Bradburya, koji je govorio o izgradnji osobnog brenda u eri umjetne inteligencije.

Print, Assemble, Fly Workshop

Posebnu atrakciju u sklopu konferencije predstavljala je radionica „Print, Assemble, Fly Workshop“ koja je namijenjena srednjoškolcima, u kojoj su na praktičan način naučili kako dizajnirati i sastaviti dron korištenjem 3D printera, a po uspješnom završetku radionice učenici su dobili priliku i poletjeti dronom kojega su sami izradili.

O detaljima organizacije, predavanja i programa, te atmosferi kojom je odisalo ovo međunarodno okupljanje deep-tech entuzijasta pogledajte i na web stranicama konferencije.