Jabil započeo s radom nedaleko Osijeka - u pogone uložili nešto manje od sto milijuna eura

Do planirane brojke od 1.500 zaposlenih američka će korporacija doći tijekom naredne dvije do tri godine. Nakon toga taj broj ne bi trebao puno oscilirati, a možda će i rasti

U poslovnoj zoni Nemetin svečano je u rad pušten pogon američke multinacionalke Jabil. Na 47.938 četvornih metara smješteno je proizvodno postrojenje površine 22.296 četvornih metara, 10.684 četvorna metra skladišnog prostora i tehničko postrojenje površine 2.972 četvorna metra.



Blizu sto milijuna eura vrijedno ulaganje trebalo bi u iduće dvije do tri godine zaposliti do 1.500 ljudi, velikim dijelom kvalificirane i visoko kvalificirane radne snage, koji će raditi na proizvodnji za automobilsku industriju, zdravstvo i transport.



U početku će biti ponajviše riječ o raznim naprednim elektroničkim komponentama za električne automobile. No, s vremenom bi fokus mogao biti proširen na optiku i druge segmente.



Neslužbeno smo doznali kako će tempo zapošljavanja ovisiti o tome koliko će Jabil biti uspješan u pronalaženju kupaca za svoje proizvode. No, vjeruju kako će tih 1.500 zaposlenih biti postignuto u idućih dvije do tri godine, i da nakon toga ta brojka neće značajno oscilirati, već moguće i rasti.



Također smo neslužbeno doznali kako se namjeravaju značajno angažirati na projektima od značaja za lokalnu zajednicu.



Iako su premijer Andrej Plenković i njegova svita imali priliku obići novootvorene pogone, to nije bilo dopušteno i novinarima, uz obrazloženje kako u njima nastaju proizvodi za druge naručitelje.

Frederic McCoy Miroslav Wranka

Frederic McCoy, Jabilov izvršni dopredsjednik za globalne operacije, nije želio otkriti koliko ljudi pogon trenutno zapošljava. Tek je rekao kako postupno napreduju prema tom broju.



Također je ustvrdio kako nemaju problema sa zapošljavanjem jer je lokalna radna snaga "vrlo zainteresirana i sposobna za rad u modernom i prvorazrednom pogonu".

Regionalni direktor za razvoj poslovanja Victor Morales uvjeren je kako će njihov pogon biti 'više od tvornice - otvorit će niz novih mogućnosti za Osijek i Slavoniju". Istaknuo je također kako je za dosadašnju realizaciju projekta bila ključna politička podrška i naglasio kako je riječ o oglednom primjeru dobre suradnje poduzetništva i vlasti.



Podatak o ulaganju od blizu sto milijuna eura iznijela je američka veleposlanica u Hrvatskoj Nathalie Rayes, koja je također dodala kako je riječ tek o prvoj fazi i kako je Hrvatska "spremna za američka ulaganja". Kako zbog političke i ekonomske stabilnosti, tako i zbog ljudskog kapitala.



Stoga je pozvala američke investitore na ulaganja, obećavši im svu pomoć koju ima na raspolaganju.

Andrej Plenković Miroslav Wranka

Plenković je istaknuo kako je Jabilova investicija posljedica ulaganja Vlade u zadnjih osam godina, kako u pet slavonskih županija, tako i u općenito poticanje povoljnije investicijske klime. Projekt vidi kao doprinos razvoju odnosa Hrvatske i Sjedinjenih Država. U tom segmentu vidi prilike za značajna poboljšanja.



Za gradonačelnika Osijeka Ivana Radića ovo je “korak naprijed u gospodarskoj transformaciji Osijeka”. Očekuje kako će podići "već rekordno visoku zaposlenost i rekordno nisku nezaposlenost" u gradu na Dravi.



Najavio je daljnje proširenje poduzetničke zone u Nemetinu uz podršku Vlade, gdje će stvoriti prostor za "nove lokalne i globalne investicije". Do zone će voziti gradski prijevoz, a poduzetnici će biti oslobođeni plaćanja komunalnih naknada. Grad im je zemljište prodao za 5,3 mlijuna eura.