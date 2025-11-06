Gaia-X Summit 2025 u Portu: Digitalni ekosustavi više nisu ideja – oni već mijenjaju Europu

Ovogodišnji Gaia-X Summit u Portu predstavit će konkretne primjere kako povjerenje, interoperabilnost i suverenost podataka postaju temelj europske digitalne budućnosti, a tamo će biti i Bug...

Gaia-X, europska inicijativa za digitalnu suverenost, najavila je svoje godišnje okupljanje – Gaia-X Summit 2025 – koje će se održati 20. i 21. studenoga u portugalskom Portu. Pod sloganom “Digital Ecosystems in Action”, događaj će okupiti vodeće europske donositelje politika, tehnološke inovatore i industrijske lidere kako bi prikazali konkretne primjene povjerljivih digitalnih ekosustava u području umjetne inteligencije, interoperabilnosti i prekogranične suradnje.

Ovogodišnji Summit organizira se u suradnji s Gaia-X Hub Portugal, TICE.PT i Porto Digital, a otvorit će ga govornici iz vrha europske digitalne scene – Catherine Jestin iz Airbusa, portugalski državni tajnik za digitalizaciju Bernardo Correia te njemački parlamentarac Thomas Jarzombek. Fokus će biti na prikazu kako su temeljne vrijednosti Gaia-X-a – povjerenje, transparentnost i otvorenost – pretočene u stvarne, operativne digitalne sustave.

Jedna od ključnih točaka programa bit će predstavljanje Gaia-X Trust Framework 3.0 – “Danube” izdanja. Riječ je o tehnološkom iskoraku koji omogućuje automatizaciju pravila usklađenosti i interoperabilnosti među sektorima i regijama. “S Danube izdanjem prelazimo s ručnog upravljanja povjerenjem na skalabilnu, automatiziranu arhitekturu koja omogućuje BYOR – Bring Your Own Rules,” izjavio je Roland Fadrany, operativni direktor Gaia-X-a.

Sudionici Summita moći će birati između tri paralelna tematska prostora: Tech Theatre, Economic Theatre i Partners Theatre. Tehnički dio uključuje radionice o otvorenom kodu i interoperabilnosti, dok će ekonomski segment, u suradnji s pariškim sveučilištem Dauphine, analizirati održivost poslovnih modela podatkovnih prostora. Partners Theatre donosi suradničke sesije s ključnim partnerima poput Cloud Templea, deltaDAO-a i IRT SystemX-a.

Gaia-X Summit 2025 bit će i prilika za predstavljanje pionirskih projekata u zrakoplovnom i nuklearnom sektoru, kao i portugalskih nacionalnih uspjeha u razvoju podatkovnih ekosustava. Završna sesija “Eyes on Tomorrow” s Catherine Jestin i Mariom Campolargom zaokružit će viziju Europe koja digitalnu suverenost pretvara u industrijsku stvarnost.

O svemu ćemo vas, s lica mjesta, izvještavati na Bug.hr portalu.