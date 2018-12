Glamurozni The Game Awards 2018 završili, najavljen velik broj novih igara, otvoren Epic Games Store

Godina 2018. samo što nije završila, a već peti put za redom održala se dodjela nagrada The Game Awards na kojoj se slavi sve vezano uz igraću industriju. Nominacije su bile poznate nešto manje od mjesec dana i kao što je bilo očekivano, Red Dead Redemption 2 je igra koja je osvojila najviše nagrada, ali je God of War osvojila onu najvažniju - za najbolju igru godine. Ako vas zanimaju svi dobitnici po kategorijama, možete ih pronaći ovdje.

Usput, na Steamu su do sutra snižene gotovo sve igre koje su bile nominirane i dostupne na PC-u, pa možete proučiti ponudu, a ponude također možete pronaći na PSN-u i Xbox trgovini.

Osim što ova dodjela služi za izbor najboljih igara koje nam je protekla godina imala za ponuditi, veliki i mali izdavači i timovi koriste je za najavu novih projekata. Ove ih je godine najavljeno najviše do sada, pa ćemo malo detaljnije popričati o tome što smo imali prilike vidjeti.

Novi Far Cry nastavlja tamo gdje je prethodni stao

Ubisoft je jučer kroz kratak trailer prikazao što možemo očekivati od nove igre u serijalu Far Cry. Radnja se i dalje odvija u fiktivnom Hope Countyju koji nije baš u najboljem stanju nakon završetka Far Cryja 5, pa se tako po prvi put selimo u post-apokalipsu.

Ime nove igre je Far Cry: New Dawn i izlazi 15. veljače za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ubisoft je pripremio službene stranice, pa možete baciti oko ako ste zainteresirani.

Obsidian je najavio novi RPG

Još jedan razvojni tim je prije održavanja dodjele najavio da se sprema za najavu nečeg novog i uzbudljivog, a ljubitelji RPG-ova su se odmah razveselili jer se radi o Obsidian Entertainmentu (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity i nastavak, South Park The Stick of Truth). Ovaj razvojni tim je nedavno kupio Microsoft, a na novom projektu rade tvorci originalnog Fallouta, Tim Cain i Leonard Boyarsky, koji su igru i predstavili.

The Outer Worlds izlazi iduće godine, a platforme koje su najavljene jesu PC, PS4 i Xbox One. Radi se o RPG-u s pogledom iz prvog lica koji podsjeća na spoj New Vegasa i serijala Borderlands. Radnja se odvija u budućnosti, a igrači će istraživati razne planete i svjetove. Okvirni datum izlaska je iduća godina, a na službenim stranicama se nalazi nešto više informacija.

BioWare službeno predstavio novi Dragon Age i pripremio novi trailer za Anthem

U očima mnogih igrača BioWare je posrnuli razvojni tim, no to ne znači da neće pokušati opet napraviti dobre igre. Na novom nastavku u RPG serijalu Dragon Age rade već neko vrijeme, a danas su nam ga odlučili službeno najaviti i prikazati. Igra neće izaći još par godina, ali je barem dobro znati da se na njoj radi.

Druga igra koja je dobila svojih nekoliko minuta je online multiplayer kooperativna pucačina Anthem koju bismo trebali zaigrati početkom iduće godine. BioWare i EA za nju imaju svakakve planove, a hoće li uspjeti zadovoljiti igrače i zadržati aktivnu igraću zajednicu, saznat ćemo kada je se dočepamo. Do tada imamo novi trailer i datum izlaska koji glasi 22. veljače.

Najavljen remaster za Crash Team Racing

Nakon uspjeha kojeg je Activision ostvario sa Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bilo je logično da će još malo iskoristiti želju igrača za nostalgijom. Igra koja će dobiti tretman uljepšavanja je Crash Team Racing, a puno novo ime ima dodatak Nitro-Fueled.

Ova klasična multiplayer arkadna trkaća igra je najavljena za PlayStation 4, Xbox One i Switch, a postat će dostupna 21. lipnja iduće godine. Kao i za prijašnji remaster, Activision kaže da se tim posebno potrudio oko svih detalja, pa će u igri moći uživati oni koji su igrali original i novi igrači. Nešto više informacija nalazi se na PlayStationovom blogu.

Journey to the Savage Planet je sci-fi avantura iz prvog lica

Razvojni tim Typhoon Studios je prošle godine osnovao veteran serijala Assassin's Creed i Far Cry, a za vrijeme dodjele nagrada predstavljen je njihov prvi projekt. Njegovo je ime Journey to the Savage Planet i čini se kao zanimljiva i šašava avantura.

U igri se nalazite u ulozi zaposlenika kompanije Kindred Aerospace koja se hvali podatkom da je četvrta najbolja kompanija za međuplanetarno istraživanje koji će istražiti novi planet i vidjeti što on krije. Točnog datuma izlaska nema, ali bi igra trebala izaći 2019. godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Službene stranice postoje, ali zasad još ne sadrže previše detalja.

Otvoren Epic Games Store, dostupno nekoliko igara

Epic Games je prekjučer najavio da uskoro otvara svoju trgovinu za prodaju igara, a za vrijeme dodjele nagrada su je i otvorili. Prve tri igre koje su dostupne jesu zanimljivi RPG Ashen, nova igra koju je najavio Supergiant Games (Bastion, Transistor) imena Hades i koja je dostupna u Early Access obliku i Hello Neighbor: Hide and Seek. Trailere za Ashen i Hades možete pogledati u nastavku.

Od drugih naslova, uskoro će postati dostupni Darksiders III, Subnautica i Super Meat Boy, dok ostatak popisa za koje još nisu određeni datumi izlaska izgleda ovako: Genesis Alpha One, Journey (da, PlayStation hit stiže na PC), Maneater, Outer Wilds, Pathless, Rebel Galaxy Outlaw, Satisfactory, Super Meat Boy Forever i World War Z.

Cijelu ponudu i nove stranice možete vidjeti ovdje, a nakon najava ovih igara čini bi se kao da bi Steam zbilja mogao ovdje naletjeti na konkurenciju.

Survival avantura Among Trees izgleda odlično

Razvojni tim FJRD Interactive svoju prvu igru opisuje kao "mali, živopisni survival sandbox smješten u šarenoj divljini koja vrvi životom". Dobili su priliku najaviti ju za vrijeme dodjele nagrada i evo kako izgleda:

Igrači će dobiti priliku smjestiti se u kolibi, stvarati svoje alate, saditi usjeve i kuhati hranu. Da sve ne bi bilo idilično pobrinut će se razne beštije i ne baš lijepi vremenski uvjeti, a kako će u praksi funkcionirati saznat ćemo početkom iduće godine putem Early Accessa na Steamu.

Hello Games najavio novu igru

Iako su igračima najpoznatiji po izradi sci-fi survival igri No Man's Sky, Hello Games je i prije toga radio na igrama. Sada su najavili novi projekt koji spada pod žanr avantura i zove se The Last Campfire.

Igra je misteriozna, šarena i izgleda prilično dobro, trebali bi je zaigrati iduće godine, iako zasad ne znamo točno kad ni na kojim platformama osim PC-a. Nešto informacija krije se na Steamu, kao i na službenim stranicama razvojnog tima.

Mortal Kombat 11 najavljen za travanj iduće godine

Uz pomalo upitan izbor glazbe u traileru predstavljena je nova igra u krvavom borilačkom serijalu Mortal Kombat. Čast najave imao je jedan od tvoraca, Ed Boon, dok su nam makljažu demonstrirali Scorpion i Raiden.

NetherRealm Studios i Warner Bros. pripremaju igru za 23. travnja iduće godine, a izaći će za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch. Najveća novost koja stiže je mogućnost podešavanja likova i koja je slična sustavu iz Injusticea 2. Prvi gameplay trebali bi vidjeti 17. siječnja, a ako želite možete baciti oko na službene stranice.

Konačno stigao konkretan prikaz za Psychonauts 2

Tim Schafer i Double Fine već dugo vremena rade na spoju akcijskog platformera i avanture Psychonauts 2, a sada smo dobili priliku pogledati prvi prikaz priče i lokacija koje ćemo posjećivati.

Glavni junak je i dalje Razputin koji je nakon prve igre zaslužio titulu Psychonauta. U nastavku je netko infiltrirao ovu tajnu organizaciju i planira oživjeti opake zlikovce. Budući da ne može nikome vjerovati, Raz mora sam istražiti povijest Psychonautsa i svoje obitelji te se uhvatiti ukoštac sa svim demonima. Psychonauts 2 bi trebao izaći 2019. godine za PC i konzole, a svi koji žele mogu pratiti razvoj na Figu.

Rage 2 dobio novi trailer i datum izlaska

Za vrijeme sajma E3 nam je Bethesda prikazala novu igru na kojoj surađuju id Software i Avalanche Studios. Rage 2 bi trebao spojiti najbolje od Dooma i Mad Maxa, a još jednom smo dobili podsjetnik da je to eksplozivno i krvavo.

Osim novog trailera objavljen je i datum izlaska za ovu pucačinu s otvorenim svijetom i vozilima, pa ako ne dođe do odgode zaigrat ćemo je na računalima, PlayStationu 4 i Xboxu One 14. svibnja. Predbilježbe su otvorene već neko vrijeme, pa to i više informacija možete potražiti na službenim stranicama.

Tvorci igre Abzu najavili novi projekt

Oni koji vole opuštajuća iskustva vjerojatno su zaigrali Abzu - podvodnu avanturu u kojoj istražujete ocean i njegovu floru i faunu. Nova igra koju su najavili za vrijeme Game Awardsa malo je življa:

The Pathless vas stavlja u ulogu lika kojemu je cilj postati The Hunter, osoba koja je vješta s lukom i strijelom, a na tom putovanju će vas pratiti vjerni orao s kojim morate stvoriti poseban odnos. Usput morate spasiti svijet od mračnih sila i ako sve pođe po planu, na tu avanturu ćemo krenuti iduće godine. Najavljene platforme su PC, zasad ekskluzivno putem Epic Games Storea, i PlayStation 4. Više detalja nalazi se ovdje.

Sve ostalo što je najavljeno

Kao što su za vrijeme dodjele nagrada najave uglavnom bile jedna za drugom, tako ćemo i mi kroz ove manje proći malo bržim tempom. Patrice Desilets, originalni tvorac serijala Assassin's Creed, pripremio je novi trailer za svoju ambicioznu igru Ancestors: The Humankind Odyssey. Trebala bi izaći iduće godine za PC, Xbox One i PlayStation 4 i izgleda prilično ambiciozno te pomalo bizarno.

Igra koju mnogi opisuju kao "free-to-play Monster Hunter", Dauntless, najavljena je za konzole i razvojni tim Phoenix Lab objavio je planove za cross-platform igranje. Za PC će izaći ekskluzivno putem Epicove trgovine i bit će dostupna još za PS4 i Xbox One u travnju, dok će verzije za Swich i mobilne uređaje stići naknadno. Ako se želite više informirati o igri, posjetite službene stranice, a verziju za računala možete besplatno preuzeti već sada.

PUBG uskoro dobiva prvu snježnu mapu koja je najavljena kratim trailerom. Imena Vikendi, ovo će biti prva mapa veličine 6x6 kilometara, ubacit će novo oružje i vozilo, a igrači je mogu putem testnih servera isprobati već danas. Datum izlaska za konačnu verziju glasi 19. prosinac za PC, dok će na konzole stići u siječnju.

Najavljena je nova Stranger Things igra koja će pratiti radnju treće, nadolazeće sezone ove popularne Netflixove serije. Prema prikazanom traileru radi se o akcijskoj igri iz izometrijske perspektive sa 16-bitnim pikselastim stilom. Datum izlaska nije objavljen, kao ni platforme za koje će izaći, pa ćemo za te informacije morati pričekati.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order dobio je svoju najavu uz dodatak da izlazi ekskluzivno za Switch. Na ovom akcijskom RPG-u radi Team Ninja i pratit će ogroman ansambl poznatih i manje poznatih Marvelovih heroja. Igra bi trebala izaći iduće godine.

Midwinter Entertainment pripremio je novi trailer za svoju prvu igru Scavengers. Čovjek koji ju je predstavio dao joj je titulu "futurističke co-opetition" igre u kojoj će timovi igrača surađivati ili boriti se međusobno i protiv umjetne inteligencije. Više detalja možete pronaći na službenim stranicama gdje možete ostaviti i svoju adresu ako želite sudjelovati u testiranjima koji će započeti iduće godine.

Ako želite u cijelosti pogledati ovogodišnje izdanje The Game Awardsa, izdvojite oko tri i pol sata i bacite se na gledanje.