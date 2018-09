Google objavio datum dolaska Pixela 3 - 9. listopad

Google je medijima poslao pozivnice za ovogodišnji Made by Google event na kojemu će predstaviti svoje najnovije uređaje. Među njima će se naći i ovogodišnji Pixeli – Pixel 3 i Pixel 3 XL.

Podsjetimo, Google ove godine nije imao previše sreće u čuvanju tajni oko novih mobitela. O njima je odavno procurilo gotovo sve što je procurili moglo, a sve zahvaljujući vezama poznatih leakera i zaboravljivosti samih djelatnika koji su imali zadatak testirati uređaje u realnim uvjetima.

No, kako bilo, Google je objavio kako će se službeni event ove godine održati u New Yorku, 9. listopada s početkom u 17 sati po našem vremenu. Za sve one koji do pozivnice nisu uspjeli doći Google ima utješnu nagradu – prijenos uživo putem YouTubea.

Osim novih mobitela, tog dana se očekuje predstavljanje i nove generacije Pixel Buds slušalica, novog Pixelbooka, Chromecasta i drugih uređaja.