Intel na CES-u 2022 – novi Alder Lakeovi i monstruozni Core i9-12900KS

Intelovci su na CES-u otvorili svoje predstavljanje s najavom nove perjanice ponude – modela Core i9-12900KS. Riječ je o procesoru koji će u Turbo modu moći potegnuti do 5,5 GHz na jednoj jezgri, odnosno preko 5 GHz pri opterećenju svih jezgri, no po svemu sudeći neće biti dostupan u slobodnoj prodaji već samo OEM proizvođačima računala. To zapravo i ne čudi jer je već i obični Core i9-12900K podešen van optimalnih mogućnosti silicija, odnosno, ima previsoke radne napone kako bi bio postignu željeni radni takt. Nije poznato da li će i9-12900KS imati jedna TDP od 241 W kao i stariji procesor, no odluka da ga se isporuči samo OEM-ovima vjerojatno implicira da treba još snažnije hlađenje nego obični 12900K.

Intelova prezentacija je općenito bila mnogo lošija u odnosu na onu od AMD-a i Nvidije. Ostavlja se dojam da je tvrtka zapela u nekom marketinškom i prezentacijskom limbu od prije 5-10 godina. Čak i ako se usporedi produkcijska kvaliteta tri prezentacije, Intelova ostavlja dojam da je u nju uloženo najmanje novca. Video čak nije dostupan u 4K razlučivosti. Tu ne pomažu ni očajnički momenti pokušaja približavanja mlađoj publici u sklopu koje Intelov potpredsjednik ćaska sa streamericom Tokki i pita je kako joj se sviđaju Alder Lake procesori u laptopima. Sve to izgleda jako iscenirano i umjetno.

Običnim korisnicima mnogo je bitnija novost na koju na prezentaciji nije bilo praktički ni spomena, a to da će u dućane uskoro stići i ostali stolni Alder Lake procesori s TDP-om od 35 i 65 W. Za razliku od modela K oni ne podržavaju overklokiranje, no isporučuju se s novim, redizajniranim BOX hladnjacima. Kao podršku ovim procesorima Intel je također predstavio jeftinije čipsete – H670, B660 i H610. Osim novih modela u serijama Core i9, i7 i i5, Intel je također predstavio kompletnu gâmu procesora Core i3, Pentium i Celeron.

Kad je riječ o laptopima, predstavljeni su novi H-procesori temeljeni na arhitekturi Alder Lake. Dakle, riječ je o 45-vatnim procesorima koji nude između 8 i 14 jezgri (P+E tipa), a dizajnirani su za korištenje u laptopima visokih performansi, najčešće namijenjenih igračima. Predstavljeno je osam novih modela, od najjeftinijeg Core i5-12450H s 4+4 jezgre, do najskupljeg Core i9-12900HK s 6+8 jezgri.

Iako smo svi nekako očekivali da će Intel CES iskoristiti i za predstavljanje diskretnih grafičkih kartica iz obitelji Arc, to se na kraju desilo. Naglasak je ponovo stavljen na laptope. Na prezentaciji je potvrđeno da se Arc grafičke kartice za laptope već isporučuju partnerima, a kao primjer laptopa s ovakvom grafikom naveden je Alienwareov model x17 – 17-inčna zvjerka koja kombinira novi H-procesor 12. generacije i Arc GPU. Osim na ovom, Arc grafika će naći svoje mjesto u još 50 drugih PC-ja koje Intelovi partneri planiraju izbaciti na tržište tijekom ove godine.

U kontekstu Arc grafike demonstriran je i sistem Deep Link, odnosno, njegove dvije funkcije. Dynamic Power Sharing omogućava dinamičko dijeljenje energetskog budžeta laptopa između procesora i grafike zavisno o tipu opterećenja dok Hyper Encode omogućava kombiniranje performansi diskretne i integrirane Intel grafike prilikom enkodiranja videa i sličnih računskih zadataka koji se oslanjaju na performanse grafike.