Nešto je to olujno Baltičko more u posljednje vrijeme - novi incident na podvodnoj infrastrukturi, prekid rada električnog kabela između Finske i Estonije...

U Baltičkom moru dogodio se novi incident vezan uz podvodnu infrastrukturu kada je došlo do prekida rada električnog kabela koji povezuje Finsku i Estoniju. Baltičko more u posljednje vrijeme sve više podsjeća na komplicirani podvodni labirint gdje infrastruktura zakaže pa prouzrokuje političke konspiracije.

Eksplozije, sidrenje...

Počelo je dramatično s Nord Stream plinovodima koji su 2022. godine doživjeli nenadanu "rekonstrukciju" pomoću eksploziva. Godinu kasnije, kineski teretni brod odlučio je demonstrirati svoje vještine sidrenja točno na finsko-estonskom plinskom cjevovodu - tehnički podvig koji bi bio impresivan da nije bio toliko nepoželjan. Najnovija epizoda uključuje nestanak telekomunikacijskih veza između nekoliko zemalja, što je potaknulo europske dužnosnike da diskretno pogledaju, kuda drugdje nego u smjeru Moskve, iako službeno još nitko nije upro prstom.

Prekinut električni kabel

Vijesti iz podmorja Baltičkog više nisu samo obične vijesti, već se pomno gledaju kroz geopolitičku prizmu. Podvodni električni kabel Estlink-2, koji povezuje dvije zemlje, prestao je s radom u srijedu, 25. prosinca 2024. godine u 12:26 po lokalnom vremenu. U trenutku prekida, kabelom se prenosilo 658 megavata električne energije iz Finske prema Estoniji. Finski premijer Petteri Orpo potvrdio je prekid napajanja, ali je naglasio da ovaj događaj neće utjecati na opskrbu električnom energijom u Finskoj. Je li to samo električni zastoj kakvih ima na milijune širom svijeta, ili je to još jedan potencijalni politički i vojni incident? Mediji će vjerojatno pogledati na to kroz puno uglova, nijedan najvjerojatnije nepristran.

Nadležna tijela obiju zemalja pokrenula su istragu o uzrocima prekida. Voditelj operacija finskog mrežnog operatera Fingrid, Arto Pahkin, izjavio je kako se mogućnost sabotaže ne može isključiti, ali se razmatraju svi mogući uzroci kvara. Dakle, da nije u Baltičkom moru, bio bi običan kvar, ali...