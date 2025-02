Meta planira polaganje najvećeg podmorskog internetskog kabela koji će povezati pet kontinenata

Prema Metinoj objavi, ovaj višegodišnji projekt vrijedan više od deset milijardi dolara uspostavit će tri nova oceanska koridora, čime će se značajno unaprijediti globalna digitalna infrastruktura.

Povezuju se SAD, Indija, Brazil i Južna Afrika

Projekt će povezati ključna područja uključujući Sjedinjene Američke Države, Indiju, Brazil i Južnu Afriku. Meta ističe kako podmorski kabeli trenutno prenose više od 95% interkontinentalnog digitalnog prometa diljem svijeta i želi kao jedan od najvećih korsnika osigurati nesmetanu budućnost prijenosa podataka. Meta je, nakon Alphabeta, drugi najveći korisnik u internetskom prometu.

24 para optičkih vlakana

Tehnička izvedba Projekta Waterworth je nesto novo u inženjerstvu podmorskih kabela. Meta navodi da će projekt koristiti 24 para optičkih vlakana, što je znatno više od uobičajenih 8 do 16 parova koji se nalaze u drugim novim sustavima. Tvrtka naglasava inovativna projektna rješenja, uključujući prvo postavljanje kabela koje maksimalno iskorištava duboke vode na dubinama do 7.000 metara Za to ce biti potrebne napredne tehnike ukopavanja u priobalnim područjima visokog rizika kako bi se zaštitili od oštećenja sidara brodova i drugih opasnosti.

Utjecaj na razvoj pojedinih regija

Projekt će posebno utjecati na razvoj pojedinih regija. Meta ističe primjer Indije, gdje se digitalna infrastruktura već ubrzano razvija. Waterworth će dodatno ubrzati taj razvoj i pomoći Indiji u ostvarenju planova za digitalnu ekonomiju.

Meta

Prvi podmorski kabeli u potpunom Metinom vlasništvu

Meta već ima bogato iskustvo u razvoju mrežne infrastrukture. U zadnjih deset godina tvrtka je s raznim partnerima postavila više od 20 podmorskih kabela. Prema podacima telekomunikacijske analitičke tvrtke TeleGeography, kako piše IechCrunch, Meta je trenutno suvlasnik 16 mrežnih sustava, među kojima je i kabel 2Africa koji okružuje afrički kontinent. U tom projektu sudjeluju i drugi telekom operateri poput Orangea, Vodafonea, China Mobilea, Bayobaba/MTN-a i drugih.

Waterworth bi bio prvi projekt podmorskog kabela u potpunom Metinom vlasništvu. Time bi se Meta pridružila Googleu koji, prema praćenju TeleGeographyja, sudjeluje u čak 33 različite rute, uključujući nekoliko regionalnih projekata gdje je jedini vlasnik. Među tehnološkim kompanijama koji su suvlasnici ili zakupljuju kapacitete podmorskih kabela su i Amazon i Microsoft, no nijedna od tih tvrtki zasad nema kabel u potpunom vlasništvu.