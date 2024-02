Kakve veze imaju AI i kiseli kupus? Poslušajte na BFS keynoteu Igora Bereckog - Doca

Naš legendarni suradnik Igor Berecki – Doc vraća se na Bug Future Show, svojevrsnim nastavkom predavanja održanoga "uoči" pandemije, u veljači 2020. Ove godine bit će to još spektakularnije

Samo koji tjedan prije no što će svijet utonuti u pandemijsko razdoblje, u veljači 2020. godine, na Bug Future Showu smo imali prilike poslušati fenomenalno, i tada od publike najbolje ocijenjeno, keynote predavanje – "Kuda idu umjetno inteligentne svinje kada se pred njih baci medicinsko biserje?". Održao ga je tada Bugov dugogodišnji suradnik, kojeg našim čitateljima i ne treba posebno predstavljati, pedijatar-intenzivist s Odjela intenzivnog liječenja djece KBC-a Osijek, dr. med. Igor Berecki – Doc.

Ove godine najavio je svoj povratak na "mjesto prvobitnog zločina", Bug Future Show 2024. Sljedećega četvrtka publiku će zasigurno oduševiti novim keynote predavanjem. Ono će biti svježa varijacija na temu paralelnog razvoja i uzajamnog poboljšavanja ljudskog uma i računalne inteligencije.

Kako nas je evolucija dovela do ovladavanja znanošću i sposobnošću izrade inteligentnih računala... i kako će interakcija s računalima i biotehnološkim znanostima evolucijski pogurati naš mozak dalje, u smjeru (možda) neizvjesne, ali (sigurno) uzbudljive budućnosti. Sve to poslušajte u novom Docovom keynoteu, naslova "Evolucija ljudskog uma – od kiselog kupusa do GMOzga i dalje".

Predavanje je na rasporedu u glavnoj dvorani BFS-a, u četvrtak, 8. veljače 2024. u 16:50 sati.