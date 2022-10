Konvencija fantastike Rikon održava se ovog vikenda u Rijeci

Posjetitelji Rikona imaju prilike čuti novosti i zanimljivosti iz svijeta znanosti, gaming industrije, umjetnosti, 3D umjetnosti, hrvatskih književnih izdanja, astronomije i brojnih drugih tema u iznimno bogatom programu s više od 140 točaka.

Svaki dan održava se i nekoliko zabavnih kvizova za stariju i mlađu publiku pa se tako posjetitelji mogu okušati u pub kvizu korejske kulture ili pak u Disney/Pixar kvizu. Tu su i razne igre od kojih se posebno izdvaja CSI Mission Rikon - igra pripremljena posebno za Rikon, organizatora CSI Dinner Croatia brenda koji je zaludio cijelu Hrvatsku s krimi istraživačkim večerama.

Na Rikon dolaze i znanstvenice s Instututa Ruđer Bošković, cosplay gošće iz Austrije i Italije, profesionalni hrvatski vizažisti koji će posjetiteljima besplatno raditi specijalne efekte po želji te još mnogo zanimljivih gostiju. “Najpikantnija” točka programa održava se u petak navečer, a to je panel “Cosplay & Onlyfans”, gdje će međunarodni panel gošća razgovarati o kostimiranju za popularnu stranicu Onlyfans i razmjenjivati njihova osobna iskustva.

Igra i zabava u Rikon zonama

Rikon će kroz 3 dana imati i nekoliko aktivnih zona, među kojima se posebno ističe Video game zona u kojoj će se kroz 3 dana trajanja konvencije igrati brojne igre domaćih i stranih developera, a moćna gaming računala osigurala su Računala.hr. Osim toga tu je i Board game zona s bogatim fondom društvenih i stolnih igara koje omogućuju SF&F Udruga Mordele iz Poreča i Udruga RiRoll iz Rijeke. Turnire i igraonicu u TCG (trading card game) zoni održava Magic Omens, uz pomoć novo otvorenog riječkog dućana RedViperGames, a početnici će moći naučiti kako igrati razne igre i dobiti poklon pakete.

Korejska kultura i prvi riječki K-pop party

Rikon donosi posebne programske poslastice kao što je atraktivni sadržaj o korejskoj pop-kulturi i glazbi. U sklopu Rikona će se održati i prvi riječki K-pop party spektakl u petak 7. listopada 2022. s početkom u 22 sata u Pogonu Kulture. Ulaz za sve posjetitelje Rikona je besplatan uz predočenje Rikon narukvice, a ostali će ulaznice moći kupiti na ulazu.

Veliko finale SFX make-up natjecanja

U finale prvog hrvatskog natjecanja filmske šminke i specijalnih efekata plasiralo se 10 natjecatelja iz Hrvatske i regije. Finalisti će se boriti za nagradni fond u iznosu od 8.000 kuna i titulu The 1st Rikon SFX Makeup Artist 2022, u subotu 8. listopada s početkom u 12 sati i to uživo pred publikom i renomiranim stručnim žirijem kojeg čine: Nikolina Zaninović Kokotović (make up artist, SFX specialist), Kristina Atletić (Učilište Profokus), Ana Marija Rubić (Kryolan Professional Makeup Hrvatska), Martina Krajinović Gülsün (Kallos Beauty Academy) i Marina Mamić (make up artist, content creator, influencer).

Cosplay natjecanje

Nezaobilazan dio svake konvencije fantastike su uvijek kreativni cosplayeri, koji će svojim impresivnim kostimima ponovno zavladati konvencijom. Rikonom će se tako prošetati brojni likovi iz filmskih serijala, crtanih filmova i stripova. Ove godine cosplay natjecanje za najbolje kostime čini bogati nagradni fond od čak 10.000 kuna. Zanimljiv Cosplay sadržaj edukativnih i kreativnih radionica omogućuju partneri iz austrijskih YuniCon i HanamiCon konvencija.

Književna nagrada Artefakt

Udruga „3. zmaj“ iz Rijeke u suradnji s čitateljskim klubovima Gradske knjižnice Rijeka i ove godine dodjeljuje književnu nagradu Artefakt, već dvanaestu godinu za redom, za najbolja književna djela hrvatske spekulativne fikcije koja su objavljena tijekom prethodne kalendarske godine. Svečana dodjela nagrada održat će se u subotu 8. listopada u 17 sati.

Zabavni programa za srednjoškolce

Ovogodišnji Rikon posebno obiluje sadržajem za djecu i mlade, stoga je ulaz na manifestaciju za mlađe od 16 godina besplatan! U subotu će Dominik Ćapić iz Udruge RiRoll održati radionicu oslikavanja minijaturnih figurica, a ekipa iz Zmajeve garaže pokazati kako započeti svoju prvu Dungeons&Dragons igru i osnovati vlastiti “Hellfire club”.

Naučit će se korisne tehnike govora u javnosti uz Cicero cards na predavanju koje će održati Andrea Binasco, začetnik popularnih Fabula karata za osmišljavanje priča (na engleskom jeziku). U nedjelju Učilište Profokus priprema popularnu radionicu za mlade o dizajniranju, a kako se zaposliti u industriji video igara otkriva Eduard Tucaković. Za sve koji žele postati cosplayeri tu je i radionica koju će održati iskusni cosplayeri (Danny McFly, Armin Von Alchemy) i dati puno dobrih savjeta za izradu svog prvog cosplay kostima. Oni koji žele postati ilustratori mogu poslušati predavanje Ivana Šivaka, dok će stručnjaci iz Učilišta Profokus održati predavanje na temu filmske i scenske kostimografije. Kako započeti karijeru kao transmedijski umjetnik ispričati će poznati hrvatski ilustrator i umjetnik Zdenko Bašić.

Program za najmlađe

Nedjelja je rezervirana za najmlađe Rikonovce i prepuna je kreativnih radionica. Izrađivat će se “magična krila”, “živi gradovi” od Lego kocki, nakit od plišane žice, Wintercroft papirnate poly maske i fantastični origami, saznati kako posaditi vrt u boci, gdje žive dobre vile te matematičke tajne, trikovi i čvorovi. Polazinici će se otisnuti na veliku Rikon intergalaktičku avanturu kreativnog pisanja i naučiti koje su tajne dobre priče uz Fabula storytelling cards za djecu. Tinker Labs će održati STEAM program za djecu, a održati će se i dječja parlaonica. Za prave male knjiške moljce tu su i predstavljanja knjiga za djecu. Autorica Zoja Strenja-Šolaja će ispričati o svojoj novoj knjizi “Planet nasmijani”, a illustrator i autor Ivan Šivak predstaviti serijal slikovnica Ajla i Samoborske legende. Na rasporedu je i “Dječji Cabaret” Teatra Happy Things Academy i koncert dječjih zborova Tratinčice i Male tratinčice te solista škole pjevanja Kreativno edukativnog centra "Glazbeni vrtuljak". Prijave za dječje radionice dostupne su na Rikon web stranici.

Gastro kutak i štandovi

Poslastice u programu prate i stvarne gastro poslastice, koje će osigurati Fumo Santo Food Truck, koji su već digli prašinu svojim impresivnim kreacijama i kombinacijama tradicionalne primorske kuhinje i modernih fast-food trendova. Za one slatkog nepca brine se ekipa iz Dolce Frittella Food Trucka. Festival ne bi bio potpun bez bogate ponude hrvatskih craft piva za koje brine riječka Brewtiga, a sve ostalo što se može poželjeti nudi šank Kluba mladih.

Posjetitelje će na Rikonu dočekati šarenilo raznih prodajnih i izložbenih štandova, a posebno se ističu gosti iz Poljske “Other Side” koji sa sobom donose impresivnu ponudu raznih podloga za miševe i gaming podloga, body jastuka, šalica, postera, torbi i plišanih igračaka, kao i promo proizvode japanske igre “Genshin Impact”.