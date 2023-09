Sljedećeg vikenda u Rijeci će se održati konvencija fantastike Rikon 2023

Rikonski vikend započinje za najmlađe već u četvrtak 28.9. u 18 sati spektaklom u Dječjoj kući u koju stižu superheroji Geek Clubra sa Spidermanom, koji će se spustiti s visine i pokazati svima koje to vještine mora imati svaki pravi superheroj.

Od petka 29.9. do nedjelje 1.10. program Rikona na kampusu uključuje panele, predavanja i kvizove o kultnim filmovima, robotici, stripovima, popularnim serijama, korejskoj filmografiji i zombijima. Također, tu je i Cosplay natjecanje, K-POP dance natjecanje, natjecanje filmske šminke, boardgame zona, gaming i e-sports zona, kreativne radionice i program posvećen Dungeons & Dragons igri.

Iz bogatog programa izdvajamo panele, na kojima sudjeluju vrhuski domaći sudionici i moderatori, a teme će zasigurno potaknuti publiku na raspravu! “Hollywood iz hrvatske garaže” na kojem će autorski dvojac Dino Julius, Luka Hrgović i njihov producent Niko Sučić podijeliti svoje trikove u kreaciji filmova koji su puni vizualnih efekata, minijatura, bogatog world buildinga i to na engleskom jeziku, sa skromnim hrvatskim budžetom. Zatim panel “Wokeness u zabavnoj industriji” koji će uz Vedranu Lisica Pavlović kao moderatoricu istražiti pozitivne i negativne aspekte inkluzivnosti u zabavnoj industriji. Na panelu sudjeluju i Petra Čargonja, predstavnica Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Hrvoje Silić, profesor slikarstva i freelance ilustrator te Srđan Cvitan (Osvrtnik), filmski vlogger i influencer. U okviru panela "Povratak u budućnost i brzo naprijed" u organizaciji Centra za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci prisjetiti ćemo se znanstveno-fantastičnog filma "Povratak u budućnost" i dotaknuti znanstvenih otkrića koja su anticipirana znanstveno-fantastičnim filmovima i drugima koji to nisu. Iz budućnosti će sletjeti i pravo iznenađenje za sve posjetitelje Rikona - pravi pravcati DeLorean, jedinstveni oldtimer automobil u Europi.

Petak: korejska kultura, dance natjecanje i K-pop party

Rikon i ove godine donosi atraktivni sadržaj o istočnoazijskoj pop-kulturi i glazbi. Ističe se predavanje poznatog hrvatskog novinara i autora Velimira Grgića koji će predstaviti sve što ste ikada htjeli znati o korejskoj kinematografiji, njenoj povijesti i značaju.

K-pop pub kviz donose Korea Croatia Events iz Zagreba, a za sve ljubitelje animea tu je Plus Ultra Anime Quiz.

U sklopu Rikona će se održati i prvo riječko K-pop Dance natjecanje u tri kategorije plesača: solo, duo/trio i grupa, koji će predstaviti originalne koreografije na pjesme korejskog popa.

Za sam kraj dana, od 22 sata u klubu Palach počinje K-pop party za zagrijavanje na kojem će posjetitelje zabavljati DJ-ice s najnovijim i najvećim hitovima k-pop scene.

Ulaz za sve posjetitelje Rikona je besplatan uz predočenje Rikon narukvice, a ostali će ulaznice moći kupiti na ulazu po cijeni od 5 € .

Subota: cosplay natjecanje

Nezaobilazan dio svake konvencije fantastike su uvijek kreativni cosplayeri, koji će svojim impresivnim kostimima ponovno zavladati konvencijom. Rikonom će se tako prošetati brojni likovi iz filmskih serijala, crtanih filmova i stripova, a svoje vještine će demonstrirati u subotu pred publikom u subotu u 19 sati. Panel sudaca renomiranih hrvatskih cosplay umjetnika ocjenjivat će način izrade i kvalitetu kostima, reakcije publike te kompoziciju performansa te dodijeliti sveukupno pet nagrada u dvije kategorije natjecanja, a publika Rikona nagradit će svoje favorite.

Također u subotu, od 15:30 h održati će se i natjecanje za najmlađe cosplayere “Heroes Kids Cosplay” pod vodstvom kostimiranih superheroja. Na ovom natjecanju, mališani će imati priliku zablistati u svojim najboljim kostimima inspiriranim stripovima, filmovima ili crtićima.

Vikend video igara: turniri, radionice i paneli

Cijeli rikonski vikend posjetitelji će moći i igrati igre na vrhunskim računalima opremljenima snažnim konfiguracijama koje su omogućila Računala.hr.

U petak se igra otvoreni turnir FIFA-e, u subotu je na rasporedu finale turnira CG:GO te opušteni 1v1 Super Smash Bros Ultimate turnir, a u nedjelju finale League of Legends. No, ono što se posebno izdvaja su interaktivne radionice digitalne produkcije pod mentorstvom raznih stručnjaka, koje obuhvaćaju teme kao što su animacija, 3D modeliranje, VFX (vizualni efekti) i razvoj video igara.

Iz programa izdvajamo i panel “Video igre kao posao: Kako izgraditi karijeru u hrvatskom sektoru razvoja igara” koji je na rasporedu u subotu u 16 sati. Na panelu će sudjelovati: Igor Belan (glavni urednik i pokretač HCL.hr gaming portala), Robert Sajko (Room-C Games), Marko Tominić (Red Martyr Entertainment), Eduard Tucaković (Lion Game Lion) te Predrag Šuka (Visoko učilište Algebra).

U nedjelju SFX Makeup natjecanje inspiriano igrom “The Last of Us”

Glavna atrakcija nedjeljnog programa je SFX Makeup natjecanje, drugo izdanje jedinog hrvatskog natjecanja filmske šminke i specijalnih efekata. Ovogodišnje izdanje donosi temu inspiriranu igrom i serijom "The Last of Us", a 8 finalistica će se boriti za titulu najbolje stvarajući SFX maske. Posjetitelji će moći iskusiti dašak pravog filmskog seta te se fotografirati s 8 zombi čudovišta u nedjelju poslijepodne, po završetku natjecanja.