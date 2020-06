New Game+ Expo prikazao brojne nove igre prvenstveno japanskih izdavača

Većina izdavača i timova odradila je svoje prezentacije i najave koje bi inače pratili na sajmu E3. U lipnju su još preostali prikazi za Marvel's Avengers i Cyberpunk 2077, prezentacija vezana uz nezavisne igre iz Japana, dok su za srpanj najavljene nova Xbox prezentacija, Ubisoft Forward i još jedan Developer Showcase.

Danas smo dobili priliku vidjeti što je New Game+ Expo koji je danas po prvi put održan. Izdavači kao što su Koei Tecmo, Sega, Atlus, Playism, Spike Chunsoft i brojni drugi pokazali su nove igre koje stižu i koje će najviše razveseliti ljubitelje iskustava koja stižu s istoka. Prezentacija je trajala malo više od 45 minuta, prikazano 25 trailera uz jedan koji je pokazao više igara, pa smo izdvojili neke od njih.

Tin & Kuna

Naizgled zabavan 3D platformer sa zagonetkama stiže nam od razvojnog tima Black River Studios. Kao što mu ime kaže, pratit ćemo likove Tin & Kuna koji će kombinirati razne vještine kako bi vratili Prime Orb i spasili svoj svijet od propasti. U tipičnom stilu ovakvih igara, nove vještine ćete otključavati kako napredujete kroz igru, a morat ćete svladati sve kako biste prolazili kroz sve kompleksnije levele. Tin & Kuna stižu na PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch ove jeseni, a izdavač Aksys Games nudi predbilježbe za sve platforme osim PC-a. Oni koji planiraju igrati na računalima moći će igru nabaviti putem Steama, a sve ostale informacije mogu proučiti na službenim stranicama.

Fairy Tail

Oni koji čitaju mangu i gledaju anime vjerojatno su čuli za Fairy Tail, a igra istog imena temeljena je upravo na njima. U ovom RPG-u pratit ćete avanture Dragon Slayera koji se odaziva na ime Natsu i družiti se s njegovom šarolikom ekipom čarobnjaka koja je u tom svijetu poznata kao Fairy Tail gilda. Osim što vam je cilj poraziti sve protivnike koji vam stoje na putu, cilj je postati najbolja gilda. Razvojni tim GUST je inspiraciju potražio u epizodama koje su fanovima drage, smislio neke nove, pripremio brojna oružja, magije i vještine, a oni koji žele moći će oskudno odijevati svoje pratitelje. Fairy Tail izlazi 31. srpnja za PC, PlayStation 4 i Switch, a više detalja možete potražiti ovdje. Oni koji žele igrati na PC-u, mogu na Valveovom servisu već sada kupiti igru. Nude se obična verzija za 69,99 eura i Digital Deluxe za 84,99 eura.

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Prije nego što je hvaljeni Bloodstained: Ritual of the Night postao dostupan, Koji Igarashi i njegov novi tim najprije su besplatno ponudili retro spin-off Bloodstained: Curse of the Moon (sada se prodaje po cijeni od 9,99 eura). Igra je bila odlično prihvaćena, a danas je najavljen direktan nastavak jednostavnog naziva Bloodstained: Curse of the Moon 2. Glavni lik Zangetsu bit će poznat onima koji su odigrali prvu igru, ali su zato predstavljena tri nova – gospođa s impresivnim poprsjem i kopljem Dominique, ćelavi bivši vojnik Robert opremljen puškom i pas u mehaniziranom oklopu Hachi. Ovaj retro 2D platformer izaći će uskoro za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a sve informacije koje je tim objavio o novom projektu možete proučiti ovdje.

Fight Crab

Iz naslova je već vjerojatno svima jasno da ćete se u igri Fight Crab boriti protiv rakova, a usput i sami biti rak. „Nova 3D akcijska igra u kojoj upravljate rakom i borite se protiv drugih ogromnih rakova. Fizika omogućava rakovima da se snažno i brzo kreću u ovoj hardcore borilačkoj areni. Slobodno upravljajte svojim kliještima kako biste koristili oružja i smislili vlastiti rakovski borilački stil“. Ako vam je taj službeni opis dovoljan da vas igra zainteresira, izaći će za PC putem Steama 30. srpnja, a nakon toga bi trebala stići i na Switch. Osim kampanje za jednog igrača koja ima više od 41 borbe, tim je pripremio trening mod, ljestvice i kooperativni mod za maksimalno četiri igrača. Bacite oko na stranice na Steamu ili one službene za više detalja.

Guilty Gear -Strive-

Prva igra u dugovječnom borilačkom serijalu Guilty Gear izašla je 1998. godine, a od izlaska najnovije prošlo je više od tri. Ljubitelji žanra i serijala morat će pričekati još neko vrijeme, ali su danas barem dobili prikaz novih boraca i akcije koja izgleda prilično dobro. Arc System Works najavio je Story Mode koji će se pozabaviti „kompleksnošću svijeta Guilty Geara“, pripremio nove mehanike i radi na poboljšanom netcodeu. Guitly Gear -Strive- najavljen je ekskluzivno za PlayStation 4 i trebao bi izaći početkom 2021. godine. Svi koji žele biti u toku s novostima i pratiti razvoj igre mogu to napraviti putem službenih stranica.

YS IX: Monstrum Nox

Već kad smo kod dugovječnih serijala, najava koja je ostala za kraj ove prezentacije bila je YS IX: Monstrum Nox. Od izlaska prve igre prošle su 33 godine, a u novom akcijskom RPG-u družit će se s takozvanim Monstrumima. Adol „the Red“ Christin pojavio se u gradu Balduqu, završio u zatvoru, misteriozna žena pretvorila ga je u Monstruma (biće koje ima nadnaravne moći i bavi se egzorcizmima raznih beštija) i sada on mora okupiti ekipu, otkriti misterij ove kletve i otkriti što se stvarno događa u tom gradu. Na raspolaganju će vam biti šest Monstruma, svaki ima svoje vještine, istražit ćete ogroman grad, rješavati glavne i sporedne questove i uživati u nabrijanoj akciji. Nova igra u serijalu YS najavljena je za PC, PlayStation 4 i Switch, a na sve tri platforme trebala bi postati dostupna nekad iduće godine. Predbilježbe je moguće odraditi za PS4 i Switch verzije igre, a kako to možete napraviti i što je još sve objavljeno o igri saznat ćete na ovim stranicama.

Re:ZERO

Nagradu za najduže ime igre koja je prikazana za vrijeme prezentacije dodijelit ćemo „taktičkoj avanturi“ Re: ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne. Radi se o još jednoj igri temeljenoj na novelama, mangama i animeu, a nakon pregledavanja trailera i čitanja službenog opisa nije nam puno jasnije o čemu se tu radi. Glavni lik zove se Subaru i već mjesec dana živi u novom svijetu. Spominje se „kraljevski odabir“, kako je jedna od šest kandidatkinja uljez, da se priča bavi misterioznim atentatima, izdajom i urotama, a stvari će postati jasnije ove zime kada igra izađe za PC, PlayStation 4 i Switch. Verzije za konzole možete kupiti već sada putem službenih stranica, a na Steamu možete dodati igru na popis želja, ako ste zainteresirani.

Trails of Cold Steel IV

Ove jeseni izaći će The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV i time završiti priču koja je započela prije sedam godina (pet za nas koji ne živimo u Japanu). Četvrti nastavak u RPG serijalu okupit će najveći broj heroja koji će se boriti za slobodu kontinenta Zemuria nakon što ih napadnu snage Erebonian Empirea. Igračima poznati junaci iz prijašnjih nastavaka, kao i oni novi koristit će dorađen sustav borbe koji ubacuje nove mogućnosti kao što su slanje mechova u borbu, korištenje posebnih vještina imena Lost Arts ili koristiti Auto Battle ako žele da AI odrade borbe za njih. Ipak, da ne bude stalno sve ozbiljno, razvojni tim je dodao hrpu mini-igara, pecanje, rješavanje zagonetki, pa čak i kartanje (poker, blackjack). Trails of Cold Steel IV najprije će izaći za PlayStation 4, 27. listopada ove godine, a Switch i PC verzije izaći će početkom 2021. godine. Sve što je poznato o igri nalazi se na službenim stranicama, a putem stranica na Steamu možete je dodati na popis želja.

Shiren the Wanderer

Svi željni retro RPG akcije uz ubacivanje nekih modernih mehanika pronaći će upravo to u igri imena Shiren the Wanderer. Glavni junak Shiren i njegov kompanjon Koppa zaputit će se u Tower of Fortune – misteriozan toranj u kojem živi bog Sudbine, Reeva. Na vama je da tom bogu poručite što mislite o njegovom petljaju u svačije živote, ali to naravno neće biti nimalo jednostavno. Ova igra kombinira RPG i roguelike mehanike u kojoj nakon svakog poraza krećete ispočetka, no naučili ste što smijete ili ne smijete raditi i nove vještine i strategije koje ćete iskoristiti na putu do pobjede. Shiren The Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (koji osvaja drugu nagradu za najduže ime) je u pripremi za Switch i PC, a trebao bi izaći do kraja 2020. godine. Sve što je tim objavio možete proučiti na službenim stranicama ili posjetiti one na Steamu.

Fallen Legion Revenants

„U svijetu koji je prekriven toksičnim parama, dvorac koji lebdi posljednja je utvrda čovječanstva. Zemlja su zaposjele zvijeri koje su mutirale nakon pojave kuge, a dvorac Welkin izoliran je od horora koji je kreću ispod njega.“ U ovakvom okruženju dva glavna lika su Lucien i Rowena. Prvi je političar koji je pronašao drevnu knjigu punu tajni, dok je druga napustila naš svijet, ali želi pronaći način za oživjeti kako bi mogla odgajati svog sina. Ovaj dvojac nevoljko sklapa savez kako bi svrgnuli ludog tiranina koji upravlja dvorcem i ostvarili svoje ciljeve. Ovisno o tome što radite i koje odgovore u dijalozima odaberete likovi će ostajati živi ili umirati, a Lucien i Rowena imaju prilično različite pristupe borbi. Fallen Legion Revenants je akcijski RPG koji će izaći početkom iduće godine za PlayStation 4 i Switch, a ako vas zanima nešto više zaputite se ovdje.

Pretty Princess Party

Jeste li ikad htjeli biti princeza? Ako je odgovor na to pitanje potvrdan, Pretty Princess Party omogućit će vam da ostvarite svoje snove. Zaputit ćete se u napušteni dvorac i malo po malo ga obnavljati. Osim istraživanja, bavit ćete se ukrašavanjem, treniranjem i otključavanjem stotina itema. Kako biste bili što bolja princeza, igrat ćete šest mini-igara među kojima su utrke konja, ukrašavanje torti i plesanje. Naravno, imat ćete brojne opcije za podešavanje izgleda svoje princeze, od odjeće i obuće, do ukrasa i šminke. Simulacija života princeze najavljena je ekskluzivno za Nintendo Switch i izaći će nekad ove jeseni. Predbilježbe su otvorene već sad na stranicama izdavača Aksys Games, dok se na ovima krije nešto više detalja o virtualnim životima svih budućih princeza.

Ostale najave

Ako vas zanimaju sve ostale igre koje su najavljene za vrijeme prve New Game+ prezentacije, možete pogledati video u nastavku. Svi oni koji nemaju za izdvojiti tričetvrt sata mogu se zaputiti na stranice vezane uz ovo događanje, a na njima će pronaći nazive i detalje o svakoj igri, kao i poveznice na službene stranice i one za predbilježbe za igre koje imaju tu opciju. Neki igrači su očekivali više najava od izdavača kao što su Atlus i Sega, ali će se za to morati strpjeti. Prema ovome što je danas prikazano, očigledno je da se timovi spremaju na smjenu generacija konzola i da ćemo veće naslove početi igrati krajem ove i početkom iduće godine.