Nvidia predstavila NVLink Fusion: Otvaranje ekosustava prema konkurentskim čipovima

Najava otvaranja ekosustava prema konkurentskim čipovima, izrečena tijekom najvećeg azijskog elektroničkog foruma, označava Nvidijin odgovor na sve izraženiji trend velikih tehnoloških tvrtki poput Microsofta i Amazona da razvijaju vlastite čipove.

NVLink Fusion: Prekretnica u Nvidijinom ekosustavu

Nvidia nastoji održati svoju poziciju na tržištu računalstva za umjetnu inteligenciju (AI), gdje je vodeći dobavljač čipova visokih performansi. Do sada je Nvidia nudila isključivo cjelovite sustave izgrađene od vlastitih komponenti. Uvođenje NVLink Fusiona omogućuje korisnicima kombiniranje Nvidijinih brzih interkonekcija s procesorima ili AI akceleratorima drugih proizvođača, čime se nudi veća fleksibilnost u izgradnji prilagođene AI infrastrukture. Nvidija prepoznaje sve veće napore velikih pružatelja cloud usluga da razviju vlastite čipove, pa se pokušava na vrijeme prilagoditi ovom trendu.

Ključna industrijska partnerstva

Sustav NVLink Fusion omogućuje tvrtkama poput MediaTek Inc., Marvell Technology Inc. i Alchip Technologies Ltd. izradu prilagođenih AI čipova kompatibilnih s Nvidijinim procesorima, dok Qualcomm Inc. i Fujitsu Ltd. planiraju razviti procesore koji se integriraju s Nvidijinim akceleratorima. Ova suradnja proširuje Nvidijin ekosustav, istovremeno zadržavajući njihovu tehnologiju kao središnju komponentu.

GB300 i RTX Pro Server: Nova generacija hardvera

Tijekom svog izlaganja, Huang je predstavio novosti u Nvidijinom proizvodnom planu, uključujući lansiranje GB300 serverskih sustava u trećem kvartalu, što je nadogradnja trenutnih Grace Blackwell sustava koje već koriste cloud pružatelji. Također je predstavio RTX Pro Server, koji nudi četiri puta bolje performanse od Nvidijinog H100 AI sustava za DeepSeek radna opterećenja i 1,7 puta bolje performanse za određene zadatke s Meta Platformsovim modelom Llama. RTX Pro Server trenutno je u masovnoj proizvodnji.

DGX ekosustav: Od enterprise do workstation rješenja

Nvidia je proširila i ponudu za sustave manjeg opsega. DGX Spark i DGX Station, najavljeni početkom 2025., sada će isporučivati dodatni partneri, uključujući Acer Inc., Gigabyte Technology Co., Dell Technologies Inc. i HP Inc., počevši od ovog ljeta. Dodatno, Nvidia je predstavila DGX Cloud Lepton, softversku uslugu dizajniranu za pojednostavljenje procesa povezivanja AI developera s računalnim resursima putem cloud pružatelja poput CoreWeave Inc. i SoftBank Group Corp.

Tajvan kao proizvodna baza

Huang je potvrdio nastavak poslovanja s tajvanskim partnerima, najavljujući planove za suradnju s TSMC-om, Foxconnom i tajvanskom vladom na izgradnji AI superračunala na otoku. Tvrtka također planira izgraditi veliki uredski kompleks u Taipeiju, potvrđujući ulogu Tajvana kao središta tehnoloških inovacija. "Kada se moraju stvarati nova tržišta, ona moraju započeti ovdje, u središtu računalnog ekosustava," izjavio je Huang tijekom svog obraćanja.

Prilagodba geopolitici i tržištu

Nvidijino proširenje ekosustava također je usklađeno s nedavnim tržišnim prilikama. Izvješća pokazuju da bi Trumpova administracija mogla dopustiti Ujedinjenim Arapskim Emiratima kupnju više od milijun Nvidijinih AI čipova, dok je privremeno primirje s Kinom ojačalo Nvidijine izglede, s obzirom na to da je 13% njihovih prihoda u godini koja je završila 26. siječnja 2025. došlo iz Kine, uključujući Hong Kong. Huang je javno naglasio važnost pristupa kineskom tržištu, izjavivši nedavno na CNBC-u da bi gubitak tog tržišta bio "ogroman gubitak" za američke prihode, poreze i radna mjesta.