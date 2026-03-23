Otvorene prijave za Ljetni gaming kamp u Novskoj

Sedmodnevni program u Novskoj osnovnoškolcima nudi priliku da nauče razvijati videoigre i izrade vlastiti projekt. Kamp se održava u tri ljetna termina, uz organiziran smještaj, prehranu i niz aktivnosti

Matej Markovinović ponedjeljak, 23. ožujka 2026. u 15:38

Poduzetnički inkubator PISMO powered by A1 otvorio je prijave za peto izdanje Ljetnog gaming kampa namijenjenog učenicima viših razreda osnovne škole. Kamp će se održati u tri termina tijekom ljeta, a polaznicima će nuditi kombinaciju edukacije, praktičnog rada i slobodnih aktivnosti.

Naime, program traje sedam dana, tijekom kojih će sudionici učiti osnove razvoja videoigara te će izraditi vlastiti projekt. Održavat će se u terminima od 27. Lipnja do 4. srpnja, od 4. do 11. srpnja te od 22. do 29. kolovoza. Boravak je organiziran u učeničkom domu novljanske srednje škole, dok će se nastava provoditi u učionici inkubatora PISMO uz osiguran 24-satni nadzor za polaznike, tri kuhana obroka te zdrave snackove.

Polaznici će svaki dan započeti jutarnjom tjelovježbom, nakon čega slijedi nastava koja traje četiri sata, zatim poslijepodnevni odmor i različite aktivnosti.

„Polaznici će se upoznati s vrhunskom tehnologijom inkubatora PISMO, steći će komunikacijske vještine, u STEM laboratoriju Novsky učit će o microbitu i robotici. Bez računala i mobitela, programirat će prirodu u Parku prirode Lonjsko polje, ići u novljansko kino, promatrat će zvijezde iz gradskog parka, okušat će se i u pecanju na Jezeru Bajer te sudjelovati u edukaciji o sigurnosti na internetu“, navode organizatori.

Cijena sudjelovanja iznosi 400 eura po polazniku, uz popust od 10 posto za drugo dijete iz iste obitelji. U cijenu su uključeni smještaj, prehrana, edukativni materijali i sudjelovanje u svim aktivnostima.

Više informacija i prijave dostupne su na ovoj poveznici.

 

