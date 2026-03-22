Minecraft otvara tematski park u Londonu 2027. godine

Najprodavanija igra svih vremena seli se u stvarni svijet. Minecraft World, trajni tematski park u Londonu, otvara se 2027. godine kao dio globalnog partnerstva vrijednog više od 100 milijuna dolara

Tijekom događaja Minecraft Live 2026, najavljeno je da će Minecraft World, stalni tematski park smješten u širem području Londona, svoja vrata otvoriti 2027. godine. Ovo je do sada najveći korak tvrtke Mojang Studios u širenju franšize izvan digitalnih okvira.

Minecraft World: od virtualnih blokova do stvarnog parka

Novi tematski park bit će izgrađen kao zasebni dio unutar Chessington World of Adventures, popularnog odmarališta s tematskim parkom i zoološkim vrtom. Lokacija je strateški odabrana jer se nalazi na samo 35 minuta vožnje vlakom od londonske stanice Waterloo, što je čini lako dostupnom za brojne posjetitelje. Projekt je dio dugoročnog globalnog partnerstva između tvrtki Mojang Studios i Merlin Entertainments, drugog najvećeg svjetskog graditelja tematskih parkova, poznatog po brendovima kao što je Legoland.

Iako su detalji još uvijek djelomično obavijeni velom tajne, poznato je da će park uključivati prvi Minecraft tematski rollercoaster na svijetu, interaktivne avanture i, kako kažu, "epske krajolike izgrađene od blokova". Torfi Frans Ólafsson, kreativni direktor franšize, izjavio je kako je cilj stvoriti "impresivno, autentično i gostoljubivo iskustvo". Naravno, to iskustvo uključivat će i tematske restorane s Nether tematikom te trgovine u kojima će obožavatelji moći kupiti ekskluzivne proizvode. Cijela investicija samo za lokaciju u Ujedinjenom Kraljevstvu procjenjuje se na oko 65 milijuna eura, a gradnja na lokaciji već je započela.

Nove avanture izvan Londona i unutar igre

Mojang nudi i druge stvarne doživljaje, na drugom kraju svijeta. Već u svibnju u Buenos Airesu u Argentini otvara se pop-up događaj pod nazivom "Minecraft Experience: Moonlight Trail". Posjetiteljima će ponuditi jednosatnu noćnu avanturu na otvorenom, gdje će moći šetati kroz ikonične biome iz igre, izrađivati opremu, rudariti dijamante i boriti se protiv mobova.

Naravno, Minecraft Live nije bio posvećen samo širenju u stvarni svijet. Sama igra također dobiva značajne nadogradnje. Sljedeće veliko ažuriranje, "Tiny Takeover", stiže 24. ožujka i donosi redizajnirane, "slađe" verzije malih mobova. Novost je i zlatni maslačak kojim možete nahraniti malog moba kako bi zauvijek ostao mlad, sve dok ga ne nahranite drugim.

Mojang je dao i uvid u sljedeću nadogradnju nazvanu "Chaos Cubed", koja stiže kasnije tijekom godine. Ona će u igru uvesti sumpornu kocku koja mijenja svoja svojstva upijanjem različitih materijala, omogućujući stvaranje novih fizikalnih ponašanja. "Postoji velika raznolikost u onome što kocka može učiniti", obećavaju iz Mojanga.