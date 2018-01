Ovo je kompletan program Bug Future Showa 2018

Došlo je vrijeme da u miru pručite raspored događanja Bug Future Showa 2018 - i ove godine smo pripremili dva "tracka" predavanja, panela, radionica i zabave u dvije dvorane Kina Europa, kao i izložbu gadgeta naših sponzora u foajeu. Vidimo se u srijedu, 31. siječnja, s početkom u 10:00 sati, a ako još uvijek nemate pozivnicu - nekoliko komada preostalo je za najupornije na mailu info@bfs.bug.hr.

Program u glavnoj dvorani Kina Europa

*****

10:00

Otvaranje vrata glavne dvorane

10:30

Dobrodošli na #BFS2018 - Miro Rosandić, glavni urednik Buga

Keynote predavanje: „Top 5 tech trendova za budućnost s 5 zvjezdica“, Myriam Joire, USA, tech blogerica i podcasterica

Tehnologija će u godinama pred nama omogućiti do sada neviđeno velikom broju ljudi iz svih krajeva svijeta da žive život s pet zvjezdica – bolji, sadržajniji, ugodniji, zdraviji, veseliji i opušteniji. Pet najizglednijih digitalnih pokretača tech industrije koji imaju šansu iskorijeniti stres, siromaštvo, ratove, bolest i zlo predstavit će nam glasovita američka tech blogerica, podcasterica, developerica, poduzetnica, evanđelistica i konzultantica te queer aktivistica Myriam Joire čije bogato iskustvo seže od uredničke pozicije na Engadgetu do savjetnice u Pebbleu.

Panel-rasprava: „Developeri – supervaluta tech industrije“

Bilo je tako oduvijek, a sada je izraženije nego ikad – programeri su najtraženija radna snaga ne samo tech industrije, već tržišta rada općenito, svugdje u svijetu. Kako se na tom izrazito kompetitivnom tržištu izboriti za najbolju poziciju, kako odabrati najperspektivniju nišu, kako se odlučiti između formalnog zaposlenja ili freelancanja, koje su prednosti ostanka u Hrvatskoj u odnosu na developerski život u Dublinu ili Dubaiju i kakve prilike nude budućim i sadašnjim programerima, dizajnerima i ostalim razvijačima softvera najjače domaće developerske agencije otkrit će nam predstavnici Fivea, Nanobita, Asseca i našeg službenog HR partnera Manpowera, pod moderatorskom palicom Bugovog izvršnog urednika i direktora programa Bug Future Showa 2018, Dragana Petrica.

Moderator: Dragan Petric, Bug

Sudionici:

Alan Sumina, Nanobit, CEO

Igor Gržalja, predsjednik Uprave Asseco SEE

Nebojša Biškup, Manpower, Country Manager

Ana Petrović, Voditeljica ljudskih potencijala, FIVE

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2018

11:55 – Pauza

*****

12:15

Keynote predavanje: „Igrom do uspjeha kroz 10 godina“, Alan Sumina, Nanobit, CEO

Najveći hrvatski studio za mobile gaming ove godine obilježava jubilarnu desetu godišnjicu postojanja. Fascinantnu priču o globalnom uspjehu tvrtke koja je unutar jednog desetljeća od garažnog startupa – kroz igru - prerasla u održivi biznis, pozicioniravši se kao jedan od naših najvećih tech izvoznika ispričat će nam biznisman-gamer - suosnivač i CEO Nanobita, Alan Sumina.

Panel-rasprava: „Five G tehnologija za Five Star iskustvo“

5G više nije samo hype – revolucija je upravo započela. Ova je tehnologija posljednjih mjeseci iskočila na vrh ljestvice najprobitačnijih trendova čitave ICT industrije, ali i puno šire, nagovješćujući internetizaciju svega što nas okružuje, od stvari, preko živih bića, do svakodnevnih situacija. Koje konkretne benefite će 5G donijeti u naše živote kroz narednih pet godina, i kako ćemo – zahvaljujući 5G-u tada živjeti – iz jednako tehnološke koliko i ne-tehnološke perspektive otkrit će ekipa vodećih futurista regije moderatoru koji ionako živi u budućnosti…

Moderator: Darian Škarica, DivIT

Sudionici:

Prof. dr. sc. Ivica Puljak, CERN/FESB Split

Damir Sabol, Microblink, CEO

Krešimir Jusup, 5G i Cloud Guru, Hrvatski Telekom

Pavle Zobunđija, direktor odjela telekomunikacija za Adriatic regiju, Samsung Electronics

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2018

13:20 – Pauza

*****

13:40

Keynote predavanje: „Uber, three to beam aboard“, Davor Tremac, Uber, General Manager SEE

Kako će izgledati vaše Uber iskustvo u 2018. godini, ali i u vrlo bliskoj budućnosti koja dolazi nakon toga? Vožnju s pet zvjezdica predstavit će nam generalni manager Ubera za našu regiju, Davor Tremac.

Intervju uživo: „CES 2018 – Left to My Own Devices“

Fantastična DIY igrača konzola MAKERbuino koju je najprije potrebno sastaviti da bi se njome moglo igrati hrvatskog je Einsteina odvela od Karlovca do Las Vegasa. Zahvaljujući pobjedi na Idea Knockoutu 2017, Albert Gajšak je sa svojom ekipom, naime, osigurao izlagački štand na najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji se održava neposredno prije Bug Future Showa, a svoja iskustva iz Amerike, uspjeh kojeg je doživio njegov uređaj na tom tržištu i tehnološka čuda kojima je svjedočio na CES-u 2018 predstavit će, zajedno s ostalima koji su ga pratiti u gradu grijeha, legendi tech novinarstva, reporteru N1 televizije Antoniju Zavadi.

Moderator: Antonio Zavada, N1 Televizija

Sudionici:

Albert Gajšak, CircuitMess, Co-Founder

Zoran Gajšak, CircuitMess, CEO

Bojan Mušćet, Hrvatski Telekom

Dragan Petric, Bug

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2018

Startup stars: „Me.mum – Beba je na putu!“, Maja i Hrvoje Bujas, suosnivači startupa Me.mum

Fantastičan startup tate Hrvoja, serijski uspješnog poduzetnika i mame Maje, njegove supruge, osvojio je drugo mjesto na Idea Knockoutu 2017 i samostalno odlučio otputovati na CES, gdje su osvojili simpatije američkih medija i interes distributera i proizvođača. Otkrit će nam tajnu uspjeha Me.muma, sustava koji će pospješiti šanse da dobijete bebu…

14:50 – Pauza

*****

15:10

Keynote predavanje: „Što nas, kiborge, čeka u sljedećih 100 godina?“, prof. dr. sc. Ivica Puljak, FESB Split, profesor

Daleka budućnost cijelog svemira, kao i ovog dijela svemira kojeg nastanjuju ljudi, najblaže rečeno nije baš sjajna. Tužna je to priča, možda i najtužnija koju ćete ikad čuti. Ali srećom, za nas koji živimo sada i koji ćemo živjeti u bliskoj budućnosti od svega par milijuna godina – budućnost je ipak sjajna. Ako danas živimo u dobu s najmanje gladi, siromaštva, ratova, nasilja i diskriminacije u povijesti čovječanstva, i to zahvaljujući znanosti i tehnologiji, što nas tek čeka u sljedećih 100 godina? U kristalnu kuglu zavirit će – samo za posjetitelje Bug Future Showa – jedan od najglasovitijih hrvatskih znanstvenika sa svjetskom karijerom, prof. dr. sc. Ivica Puljak.

Panel-rasprava: „Učitelji-heroji – arhitekti boljeg svijeta, 2. dio“

Krcata dvorana i potpuna tišina s kojom je, uz puno suza, ali i puno smijeha održan panel s učiteljima-herojima na prošlogodišnjem Bug Future Showu bio je povod da i ove godine u hrvatskim školama pronađemo četiri čudotvorca koji svojom nadljudskom voljom, ljubavlju prema prenošenju znanja i posvećenosti djeci prkose zastarjelom obrazovnom sustavu i korištenjem najsuvremenijih tehnoloških dosega – na svoju ruku – najmlađima „podvaljuju“ znanje i zaluđenost učenjem kroz igru, veselje i kreativno zalaganje. Ovogodišnje arhitekte boljeg svijeta koji provode nastavu kakve se ne bi posramile niti škole najrazvijenijih podneblja, kao i njihove rezultate i izazove na koje nailaze, predstavit će doajen modernog obrazovanja i tech scene, član Uprave Algebre, Hrvoje Balen.

Moderator: Hrvoje Balen, Algebra

Sudionici:

Stevče Arsoski, Tehnička škola Sisak

Milan Korać, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Darija Dasović – Rakijašić, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Vinkovci

Stjepan Šalković, Tehnička škola Krapina

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2018

16:20 – Pauza

*****

16:40

Jedan-na-jedan: „Pet minuta za Pet Minuta“, Luka Abrus, FIVE, CEO

Imao je status keynote-predavača, pa ga je izgubio. Zašto, u neobičnom obraćanju objasnit će nam – u jedan-na-jedan razgovoru – voditelj FIVE-a, službenog partnera BFS-a, koji neće biti na BFS-u, ali će ipak biti na BFS-u…

Svečano iznenađenje: „Five Bug Future Show Stars“

Moderatori:

Miro Rosanadić, glavni urednik Buga

Dragan Petric, direktor programa Bug Future Showa

Panel rasprava: „Blockchain – tehnologija Internet-of-Money ere“

Kriptovalute, predvođene Bitcoinom, u proteklih su nekoliko mjeseci eksplodirale – prerasle su interes uskih tech krugova i postale istovremeno i povijesnom prilikom i noćnom morom kako financijskog, tako i ICT sektora. Čini se da im vrijednost neprekidno raste bez obzira na predznak turbulentnih zbivanja koja im određuju nagib krivulje, a hoće li u mjesecima i godinama pred nama pretvoriti svakog tko ih posjeduje u notorne bogataše ili ćemo svjedočiti efektu „balona“, te mogu li postati jednako prihvaćene kao i „običan“ novac ili ga čak nadomjestiti, pokušat će otkriti najveći među najvećim zagovornicima tog fenomena, Hrvoje Prpić, uz sugovornike s čvrstim, ali i oprečnim stavovima o blockchain lovi…

Moderator: Hrvoje Prpić, poduzetnik

Sudionici:

Nikola Škorić, direktor BTC mjenjačnice Electrocion

doc. dr. sc. Leo Mršić, developer blockchain servisa, Algebra

Aron Paulić, direktor Buga

Dorijan Jelinčić, kripto-rudar, developer i sistemaš

Q&A – pitanja se postavljaju preko Twittera uz hashtag #bfs2018

Proglašenje dobitnika glavne nagrade Hrvatskog Telekoma

18:00 - Kraj programa

Program u dvorani Muller

*****

11:00 – „PC hardver – što donosi 2018.?“, Denis Arunović, Bug Lab

Ryzen 2, GeForceice temeljene na arhitekturi Volta, čvrsti diskovi brzi poput SSD-ova? Teme i dileme hardverske provenijencije i ove će godine razjasniti Bugov guru za čipove i ostalu hard-core tematiku u svojim predviđanjima za godinu koja je pred nama…

12:00 – „Intelligent Mobility – budućnost inteligentne mobilnosti“, Darko Tenšek, voditelj projekta električnih vozila Nissan i Željko Purgar, savjetnik Nissan Adriatic za e-mobilnost

Električni automobili, autonomni automobili, V2G (Vehicle-to-Grid) tehnologije, pametne ceste i međusobno povezani sustavi koji nam pomažu da pokrenemo i preokrenemo svijet u kojem živimo. Teme su to koje će nam predstaviti ekipa iz Nissana koja na BFS premijerno donosi i novi Nissan Leaf!

12:50 – Panel-rasprava: „Startupi koji rasturaju“, Marko Mišulić, Rentlio, CEO, Nikola Biondić, TalentLyft, CTO & CO-Founder, Kata Barišić, Dare2Dream, CEO

Moderator: Krunoslav Ćosić, Novi list

Tri hrvatska startupa koji uspjehe nižu jedan za drugim dio svojeg napretka ostvarili su između ostalog i zahvaljujući pobjedama na jednom od najjačih domaćih startup natječaja, Moj Zaba Start, Zagrebačke banke. Kako je živjeti na domaćoj startupaškoj sceni, otkrit će moderatoru Kruni Ćosiću.

13:30 – Panel-rasprava: „Experience FIVE“, Dino Sulić, Android team lead, FIVE i Domagoj Rukavina, Frontend developer, Shoutem

Moderator: Ana Petrović, FIVE

Dino i Domagoj, dvojac developera iz Five-a, vode no-filter diskusiju sa šeficom HR-a, Anom. Bez prethodnog briefa pričaju o tome kako je raditi u Fiveu. Kako su počeli, gdje su sve bili i što su radili, kako izgledaju trenutni projekti i zašto još nisu otišli iz Hrvatske. Osim toga, odgovaraju na sva pitanja.

14:25 – "Selekcija kadrova u IT-ju kroz talent management", Dinko Poljak, IT Recruitment Consultant, Manpower

Senior konzultant koji privatno tumači horoskop i snove Developerima, prorokuje novu kriptovalutu, a uzima samo eure u obzir ispričat će nam priču o tome kako nanjušiti najbolje talente priliko regrutacije kadrova unutar tech sektora…

15:05 – „Roboti i umjetna inteligencija u bankarskim sustavima“, Zlatko Hrbud, direktor informatike u Zagrebačkoj banci

Iza automatiziranih procesa u bankama stoje algoritmi umjetne inteligencije i softverski roboti koji rade od 0 do 24. U 2018. odradit će – umjesto ljudi – preko 2 milijuna transakcija samo za poslovne korisnike. Hoće li roboti preuzeti banke, zna šef IT-ja najveće financijske ustanove u Hrvatskoj.

15:40 – Panel-rasprava: „Digitalni dinosauri – 25 godina Buga“, Tonči Carić, Jadranko Stjepanović, Robert Šipek, Aron Paulić i ostali koji nam se pridruže…

Moderator: Miro Rosandić, glavni urednik Buga

U opuštenoj i neformalnoj atmosferi prisjetit ćemo se početaka Buga i popričati kako je to izgledalo prije 25 godina.

16:30 – „HT-ov eSIM u Greyp biciklima“, Krešimir Hlede, izvršni direktor Greyp Bikes i Livia Novaković, project manager za eSim, Hrvatski Telekom

Hrvatski Telekom i hrvatski proizvođač električnih bicikala Greyp surađuju na novom modelu Greyp električnog bicikla, koji će HT podržati svojom eSIM uslugom. Koje sve značajke će sadržavati novi Greyp bicikl i koja je uloga eSIM tehnologije u pametnim vozilima, možete saznati na ovom zajedničkom predavanju o suradnji Greypa i Hrvatskog Telekoma.

17:05 – „Paradoks budućnosti“, Boris Njavro, Voditelj prodaje napredne mreže, Schneider Electric

Procjenjuje se da ćemo do 2020. imati 50 milijardi povezanih proizvoda. Broj pametnih uređaja eksponencijalno raste. Istovremeno 1.3 milijarde ljudi nema pristup energiji, a 1 milijarda se suočava s nepouzdanom ili ometanom opskrbom energije. Paradoks za koji postoji rješenje - ili?”