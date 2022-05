Pametne naočale će do 2030. zamijeniti mobitele, tvrdi Nokijina skautica tehnoloških trendova

Leslie Shannon, šefica odjela za ekosustave i skautiranje trendova u Nokiji, trenutno se nalazi u Hrvatskoj i u ponedjeljak je na Sveučilištu VERN održala predavanje "Early signals, future scenarios" u kojem je otkrila kako će tehnološke promjene utjecati na našu budućnost te možemo li već sada pronaći inspiraciju za korištenje novih tehnologija u segmentima novih mrežnih arhitektura, vizualne analitike, upravljanja robotima i dronovima, umjetne inteligencije, virtualne i proširene stvarnosti te života u metaverzumu.

"Splitting the chip"

"Ako se pitate kako sam dobila ovaj posao, sama sam si ga stvorila. Moj je posao istraživati nove tehnologije i svoja saznanja širiti svijetom", kaže Shannon i odmah nudi prvi savjet studentima: "Ako vam se čini da nešto treba napraviti, učinite to odmah, mada to nitko ne traži od vas. Tako ćete možda imati dobru karijeru."

Leslie samu sebe smatra novofilom, osobom koja je zaljubljena u novitete, naročito one tehnološke i o tome često i rado govori slušateljima diljem svijeta

Sve promjene koje nas čekaju sljedećih godina svoje ishodište imaju u 5G tehnologiji i bez nje one ne bi bile moguće. Ono što se mnogima danas čini kao znanstvena fantastika, pomalo postaje stvarnost, a za sve to zaslužan je koncept koji ona zove "splitting the chip".

"Danas imamo uređaje koji su jako moćni - naši telefoni i konzole zapravo su računala - i svi su ti uređaji skupi i često teški, obično trebaju puno snage, generiraju puno topline i imaju probleme s vijekom trajanja baterija, a sve zbog velikih čipova koji sve to procesuiraju", kaže Shannon. Promjenu donosi upravo to dijeljene čipa o kojom priča.

Ni Gates nije znao...

"Budući uređaji radit će s minimumom procesne snage; i računala, i roboti, i AR naočale... sve će se to s velikim moćnim serverima povezivati zahvaljujući 5G tehnologiji. Imat ćete mali čip u uređaju i tako smanjiti snagu procesora, troškove i toplinu i produljiti trajanje baterije. A to će pak omogućiti proširenu stvarnost, ali i robote, dronove, prelazak gaminga u oblake...",

"Uvijek precjenjujemo promjenu koja će se dogoditi u sljedeće dvije godine i podcjenjujemo onu koja će se dogoditi u sljedećih deset", citira Shannon Billa Gatesa, podsjećajući na slavni intervju s osnivačem Microsofta koji se 1993. našao u velikim problemima kad je novinaru pokušavao objasniti smisao novotarije zvane internet.

Leslie je fokusirana na fenomene modernog tehnološkog doba, od novih mrežnih arhitektura i vizualne analitike, do metaverzuma

"Imate ćete pristup svakoj knjizi u knjižnici na svijetu u bilo koje vrijeme, rekao je ostavljajući sugovornika prilično hladnim jer knjižnice već postoje, a i zašto bi netko u njih išao usred noći", podsjeća Shannon. "Ni Gates nije tada pojma imao čemu će internet zapravo služiti. Imao je osjećaj da će omogućiti nešto. A to nešto potpuno je promijenilo naše živote."

Pametne naočale nakon pametnih telefona

Upravo se rađaju brojne nove tehnologije o kojima možemo samo nagađati u što će se razviti, smatra ona. U jedno je sigurna: zaslone pametnih telefona uskoro će zamijeniti još pametnije naočale.

"Micanjem računala iz uređaja u koji gledate u uređaj kroz koji vidite, ljude vraća u svijet koji nas okružuje. No, to je tek početak. Buduće računalo bit će sposobno imati kontekst i vidjeti svijet kako ga mi vidimo. Ono će uvesti podatke i zabavu u svijet koji nas okružuje i produbit će i transformirati naše razumijevanje svijeta i ljudi u njemu", uvjerena je Shannon.

"Mogu zamisliti budućnost u kojoj ću pomoću naočala moći vidjeti tko je tko i ako me netko nešto pita, znat ću kako se zove i koja mu je funkcija. Dala bih puno novca za tu mogućnost", šali se Shannon. Dakako da to otvara brojna pitanja zaštite privatnosti, ali činjenica je da ćemo se s time sve više suočavati u sljedećim godinama, desetljećima...

Prostorni Internet i metaverzum

Miješana stvarnost, proširena stvarnost, stvari koje ona naziva prostornim internetom (spatial internet) u kojem će se podaci s interneta miješati s trodimenzionalnim prostorom fizičkog svijeta u kojem boravimo, sve je to u bliskoj vezi s metaverzumom.

Metaverzum je velika priča, puno veća od jednosatnog predavanja, ali Shannon podsjeća na ulagača Matthewa Balla koji je u prošlogodišnjoj seriji eseja "Metaverse Primer" ocrtao glavne značajke metaverzuma, od sjedinjenja fizičkog i digitalnog svijeta, do interoperabilnosti na svim platformama. Ako vas doista zanima metaverzum, kaže Shannon, pročitajte te eseje.

U Hrvatskoj je već bila prije četiri godine, a sad je ponovno stigla u Zagreb. Prva stanica njene mini turneje glavnim gradom bilo je Sveučilište VERN

Proširena, virtualna i miješana stvarnost ključni su elementi metaverzuma, a prostorni internet i metaverzum će konvergirati, ispreplitati se jedan s drugim, baš kao što će to činiti i uređaji koji će ih pokretati.

Pogled u svijet budućnosti

Kako će otprilike izgledati svijet skore budućnosti, Shannon opisuje postojećim primjerima kao što je održiva akvakultura u Norveškoj koja počiva na video analitici i korištenju Bluegrove podvodnih kamera, Telenor 5G povezivanja i Nokijinog Edge Clouda.

Spominje i slučaj tele-kontrole eScootera u Sprintovom 5G Curiosity Labu u Atlanti. Ovi skuteri, dostupni za prijevoz u kampusu, povezani su na 5G mrežu i mogu se isporučiti kupcima i vratiti na parkirna mjesta zahvaljujući teleoperaterima sve nadziru iz ureda u Mexico Cityju.

Govorila je i robusnim industrijskim robotima kojima se upravlja pomoću virtualne stvarnosti, i o vertikalnoj poljoprivredi koju nadziru dronovi, uz 95% manju potrošnju vode i 390 puta veću produktivnost, bez pesticida.

Arhitektonski uredi već koriste Hololenses za 3D vizualizaciju arhitektonskih CAD datoteka na licu mjesta, uz trenutno učitavanje promjena u oblak, dok Reebok proširenu stvarnost koristi kako bi ulični košarkaši mogli iscrtati linije slobodnog bacanja i šuta za tri poena.

McDonalds u metaverzumu otvara digitalni restoran iz kojeg će posjetitelji naručivati hranu za dostavu na njihove fizičke adrese, a tu će moći kupiti brendiranu digitalnu robu i NFT-ove.

Shannon je diplomirala na Sveučilištu Virginia i magistrirala na Sveučilištu Yale, u Nokiji je već 22 godine, a ljubitelji trivije pamte je kao peterostruke pobjednice kviza Jeopardy

Xiaomi je predstavio prototip laganih naočala koje u realnom vremenu isporučuju kalendarska upozorenja, navigacijske podatke, poruke i prijevode s jezika na jezik. Apple je patentirao AR detekciju dodira pomoću tri kamere za mapiranje dubine i tako najavio AR naočale koje će eliminirati potrebu za fizičkim tipkovnicama i trackpadom, mijenjajući ih digitalnim verzijama koje vidi samo korisnik.

Budućnost po želji

Na kraju, Shannon je predstavila i budućnost koju si ona osobno želi: svijet u kojem najzamorniji kućanski poslovi postaju igra. Naime, nakon što je već stvorio 3D model vlastite dnevne sobe u Unityju, VR programer Voxel Guy privezao je svoj Oculus Quest kontroler na usisivač i stvorio VR igru u kojoj je virtualni pod dnevnog boravka prekriven virtualnim eurima. Zadatak je usisati novac i očistiti sobu te tako zaraditi dovoljno za kupovinu robe u igri.

"Metaverzum, proširena stvarnost, prostorni internet... to su velike stvari koje dolaze. Što da radite s time, da kupite dionice? To je riskantno; pitajte one koji su u prvim danima interneta svoj novac uložili u Netscape", kaže Shannon i nudi bolji savjet: "Obrazujte se, idite u korak s vremenom, učite i pohvatajte konce dok ne bude prekasno."