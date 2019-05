Posjetili smo novi showroom Sigma Audio Koncepta

Da je Sigma Audio Koncept u procesu izgradnje potpuno novog showrooma, saznali smo još prošle godine, kad su finalizirani planovi o početku selidbe iz rubnog zagrebačkog naselja Vrapče u strogi centar grada, u Martićevu ulicu 27. Premda je tvrtkin prijašnji showroom bio vrlo dobar, u što smo se uvjerili na impresivnoj demonstraciji jednog od prvih Dolby Atmos sustava u Hrvatskoj, već su nam nakon nekoliko minuta u Martićevoj 27 postale jasne dvije stvari – ovaj novi nemjerljivo je sadržajniji i bolji, a ujedno je vrlo očito zašto su njegova izgradnja i dotjerivanje trajali toliko dugo.

Rycky Stalman i Igor Marinić do najsitnijih su detalja razradili novi showroom Sigma Audio Koncepta, ali i vlastitim rukama izgradili velik njegov dio

Dok su nas Igor Marinić i Rycky Stalman uzbuđeno vodili kroz svoj novi izložbeni prostor, shvatili smo da je baš svakom detalju posvećena iznimna pažnja. "Predstava" započinje već kod samog ulaza, pored kojeg se nalaze kontrole rasvjete za čitav showroom. Pojedinim prekidačima dodijeljeni su "profili" s različitim postavkama rasvjete, stoga se pritiskom jedne tipke mogu obasjati, primjerice, police s NAD-ovim i Simaudiovim pojačalima, slušaonica ili kućna kino-dvorana. Upravljanje prostorom i uređajima povjereno je sustavu Control4, koji kontrolira rasvjetu, opremu u kino-dvorani (projektor, AV receiver), 4-zonski NAD-ov streamer i sve ostalo. Sučelje prema upravljačkom sustavu Control4 izvedeno je putem iPad Minija, koji je umetnut u iPortov indukcijski punjač Launchport i postavljen na zid. Ovdje se bira glazba po prostorijama i obavljaju svi ostali oblici interakcije sa sustavom Control4.

Iz predvorja se ulazi u minimalistički dizajniran prostor s otvorenim policama, po kojima su posloženi zvučnici, pojačala, mrežni streameri, DAC-ovi i slušalice s potpisom KEF-a, NAD-a, PSB-a, Bluesounda, Simaudia i nekolicine drugih hi-fi brendova s kojima Sigma surađuje. Oni nisu tu samo kao ukras – apsolutno svaki proizvod u Sigminoj ponudi, izložen ili ne, ovdje se može razgledati. Još važnije, također ga je moguće prenijeti u susjednu prostoriju i poslušati, u bilo kojoj kombinaciji drugih komponenti. Zanima vas kako KEF-ovi zvučnici pjevaju u paru s Bluesoundovim Powernodeom? Pitate se kakva je sinergija PSB-ovih zvučnika i NAD-ove elektronike? Ili ste zainteresirani za nešto treće? Gosti Sigminog novog showrooma uživo mogu razjasniti sve takve nepoznanice. Štoviše, Marinić i Stalman ističu da su potencijalni kupci slobodni donijeti vlastite komponente i spojiti na opremu koja ih zanima. Drugim riječima, ništa vas ne sprečava da iskušate KEF-ove ili PSB-ove zvučnike s vlastitim pojačalom i kabelima, ili da, prije kupnje NAD-ovog, Bluesoundovog ili Simaudiovog pojačala, provjerite kako ono surađuje s vašim zvučnicima.

Naravno, kako bi čitava priča imala smisla, na izgradnju slušaonice utrošena je ogromna količina vremena i potrošen je ozbiljan novac. Pritom su udoban kauč i police za komponente gotovo zanemariva stavka u cjelokupnoj računici; glavnina sredstava iskorištena je za akustički tretman prostorije. Strop i zid iza slušača prekriveni su akustičkim knaufom. Na bočnim stranama prostorije, kao i na stropu, postavljeni su Ecophon apsorberi, a u svim kutovima nalaze se masivni bass trapovi. Najzad, na točno određenim mjestima na zidovima nalaze se Stillpoints Aperture akustički paneli, namijenjeni apsorpciji i difuziji prvih refleksija u frekvencijskom rasponu od 40 Hz do 40 kHz.

U odvojenom dijelu showrooma izgrađena je kućna kino-dvorana. U njoj smo zatekli tri ogromne, strujom upravljane, kožne fotelje, Adeovo Prestige Reference White 108" platno, Epsonov projektor EH-TW9300 te Dolby Atmos sustav u konfiguraciji 7.2.4. Sedam "glavnih" zvučnika (lijevi i desni prednji, središnji, dva bočna, dva stražnja) su KEF-ovi LS50 u specijalnoj izvedbi Black Edition, dva subwoofera su PSB-ovi SubSeries 450, a preostala četiri zvučnika nalaze se u stropu. Riječ je o KEF-ovim ugradbenim zvučnicima Ci200RR-THX, koji su još uvijek jedni od ponajboljih takvih rješenja za "gornji" dio Dolby Atmos sustava. Kompletnom akustikom upravlja Lexiconov receiver RV-6, dočim se audio i video sadržaji reproduciraju unutar Kodija, koji se izvodi na Android boxu Zappiti One SE 4K HDR. Rasvjeta u kino-dvorani također se namješta pomoću profila dodijeljenih prekidačima u prostoriji – osim potpunog mraka, moguće je aktivirati suptilno pozadinsko osvjetljenje rubova platna, što uživo izgleda zaista izvrsno, a istovremeno smanjuje umaranje očiju.

Sigmin novi showroom posjetio je i Warren Izzett, glavni europski prodajni menadžer Lenbrook Internationala, krovne tvrtke pod kojom se nalaze NAD, PSB i Bluesound. Iskoristili smo priliku za kratak razgovor, u kojem smo pokušali doznati što misli o pojedinim novim trendovima u svijetu visokokvalitetnog zvuka, sve istaknutijoj migraciji na bežične sustave te servisima za streamanje glazbe.

Warren Izzett, European Sales Manager, Lenbrook International

NAD je nedavno predstavio M10, uređaj koji je integrirano pojačalo i bežični streamer, a kojim se u upravlja putem golemog ekrana osjetljivog na dodir. Zanima li tipične audiofile uređaj s takvom kombinacijom karakteristika?

Iako NAD M10 pripada našoj seriji Masters, koja okuplja elektroniku namijenjenu zahtjevnijoj publici, ovaj je uređaj koncipiran na način da svojim mogućnostima ne privlači samo klasične audiofile, već i prosječne korisnike. Nudi sve što "pravi" audiofili traže. Iako je fizički vrlo kompaktan, pogonit će mnogo, mnogo veće zvučnike no što biste pretpostavili kad ga vidite. U tom je pogledu prilično nalik nekima od najpoznatijih pojačala u našoj povijesti, kao što je model 3020 iz 1978. godine. Izgled i način upravljanja su mu svakako drugačiji od onog što bi ste očekivali od hi-fi uređaja visoke klase, to je točno. Međutim, postajemo svjesni da mnoge korisnike više ne zanimaju klasične, 43-centimetarske komponente. To smo ustanovili istraživanjem tržišta, ali i kroz izravnu komunikaciju s našim distributerima i prodavačima, stoga smo jednostavno poslušali njihove savjete. Moram priznati da u 18 godina rada za Lenbrook nisam vidio proizvod koji mi je bio zanimljiviji i uzbudljiviji od NAD-a M10 – a nisam mladić!

Dakle stava ste da audiofili starije garde neće imati ništa protiv ekrana osjetljivog na dodir, umjesto upravljanja pomoću klasičnih kotačića?

Upravo se o tome radi. Zapitajte se – zašto ne? Kad stvar radi dobro kao kod modela M10, stvari poput namještanja glasnoće zvuka postaju izrazito intuitivne. Također valja imati na umu da je M10 temeljen na BluOS-u, koji će mnogim korisnicima biti jednostavniji za korištenje na touchscreenu NAD-ovog uređaja, nego da za to koriste iPad ili mobitel.

Vaši konkurenti sve su aktivniji na području bežičnih hi-fi zvučnika, a i oni zanimaju sve veći broj kupaca. Što se od PSB-a može očekivati na tom polju?

Premda zasad ne mogu govoriti o konkretnim proizvodima, vjerujem da su stvari prilično očite – kad pod istim krovom imate PSB, koja radi odlične zvučnike, a istovremeno i NAD, s njihovim slavnim pojačalima, izdavanje bežičnih hi-fi zvučnika je neminovno. Trenutačno još nema službenih najava, ali strpite se…

Mnogi zahtjevniji ljubitelji glazbe, da ne kažem audiofili, otvoreno su zgroženi činjenicom da se ona danas uvjerljivo najviše sluša putem servisa za streamanje, kao što su Spotify, Tidal i Deezer. Što mislite o njima?

Smatram se ljubiteljem takvih servisa! Praktičnost im je fenomenalna; mogu sjediti u kauču i puštati pjesme, bez da ustajem i okrećem ploču na drugu stranu. To znadu svi. Ono što mnogi ne znaju jest da isti ti servisi imaju fantastičan potencijal za isporuku visoke kvalitete zvuka. Gomila glazbe već je dostupna u CD ili FLAC kvaliteti, a tu je i MQA (Master Quality Authenticated), format na čijoj podršci već nekoliko godina surađujemo s Tidalom. Bili smo vrlo uzbuđeni kad su predstavili MQA te očekujem da će MQA uskoro biti dostupan i na drugim servisima za streamanje glazbe. Zahvaljujući postojanju MQA glazbe na servisima za stremanje, sve veći broj ljudi u prilici je slušati glazbu u najvišoj kvaliteti, što je upravo sjajno – i zato volim takve servise.

Koji biste servis za streamanje nazvali omiljenim?

Najviše koristim Tidal, zbog MQA kvalitete zapisa i općenito vrlo dobre ponude sadržaja.