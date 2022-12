Probali smo Scars Above, igru Mad Head Gamesa

Znanstvenofantastična igra Mad Head Gamesa, Scars Above, prati protagonisticu Kate Ward, koja pomoću svog znanja i analitičkih sposobnosti mora spasiti Zemlju

Scars Above, videoigra koju je napravio srpski razvojni studio Mad Head Games, još od prošlogodišnje prve najave i izlaska demo verzije na Steam, privlači znatiželjne poglede igrača svih dobnih skupina.

Mad Head Games i njihov izdavač Prime Matter, pozvao nas je prošloga tjedna u Beograd kako bi dobili priliku zaigrati Scars Above i vidjeti na čemu se to radilo od kraja 2019. godine. Cijeli je događaj okupio 50-tak novinara iz cijele Europe, a prigodno se održao u Barutani na Kalemegdanu, podzemnoj građevini ukopanoj u stijeni Dunavske padine.

Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Za one koji ne znaju, Scars Above je znanstvenofantastična igra izrađena pomoću Unreal Enginea 4, koja će se moći zaigrati PC-u, PlayStationu 4 i 5, Xboxu One te Seriesu S/X. Radnja prati Kate Ward, astronautkinju i znanstvenicu koja neodoljivo podsjeća na Laru Croft, čija je glavna zadaća spasiti svijet nakon što se u orbiti Zemlje pojavio vanzemaljski objekt, Metahedron.

Iako priča započinje na Zemlji, ona se nastavlja na nepoznatom planetu, gdje se Kate pomoću različitih vrsta oružja bori protiv raznoraznih vanzemaljskih čudovišta. Radnja se odvija u različitim biomima, a okoliš je izrazito važan i utječe na borbu. Igra, kako kažu developeri, nije stvorena da bude lagana, već da igraču pruži određeni izazov.

Kad je riječ o samom gameplayu, igra se, prema našem mišljenju, pokreće sasvim solidno i izgleda zadovoljavajuće. U priču se uložilo mnogo vremena, kao i u međuscene koje ju prate. Vidljivo je da se ne radi o AAA naslovu, no to će se na koncu odraziti i na cijeni.

Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

U razgovoru s Emilom Esovom, pomoćnikom direktora igre Mad Head Gamesa, otkrili smo da je na Scars Aboveu radilo oko 60 ljudi, većinom iz Srbije.

„Imamo neke ljude zaposlene u našem studiju koji su iz inozemstva, ali to je relativno mali postotak. Možemo reći da je 95 posto sadržaja igre napravljeno u Srbiji. S razvitkom smo počeli krajem 2019. godine i korona nas nije usporila, već je promijenila način na koji naš studio funkcionira“, objašnjava Esov.

Što se tiče budućnosti Scars Abovea, Esov nije puno otkrio. Kako i sam kaže, zadovoljan je cijelim rezultatom, no mora vidjeti kako će igra biti prihvaćena. Srpski razvojni studio ima na umu i multiplayer komponentu te izdavanje pokojeg DLC-a, ali ipak se čekaju početni rezultati nakon izlaska igre 28. veljače 2023. godine.