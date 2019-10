Sljedećeg vikenda održava se prvi Maker Faire Zagreb

Jeste li i vi maker? Možda i jeste, ali to ne znate. Odgovarate li opisu u ovom tekstu, svakako posjetite zagrebački Maker Faire jer ćete tamo naići na srodne duše

Jedan od najvažnijih razloga zašto se organizira Maker Faire Zagreb, kao i ostali slični događaji diljem svijeta, jest podizanje svijesti o makers kulturi. Većina ljudi misli da su proizvođači "štreberi koji koriste digitalnu tehnologiju i rade nešto". Ali stvaranje je oduvijek bilo dio ljudskog života, a većina ljudi su makeri, iako toga nisu svjesni. Stoga je najveći izazov ukazati ljudima da shvate što su kreatori i jesu li i oni sami zapravo makeri.

Jesam li maker?

Razmislite o tome na ovaj način: vaš otac radi na automobilu – a čak nije ni mehaničar, vaša baka dolazi s najkreativnijim receptima u kuhinji, vaš susjed kompostira i uzgaja nevjerojatne vrtne proizvode, vaša mama stvara prekrasne rukotvorine, djeca vaše susjede grade LEGO objekte i modele, tvoj prijatelj programira robota, prijatelj tvog prijatelja je drvodjelac, tvoja mlađa sestra pravi odjeću za svoje lutke i gradi kućice za lutke, tvoj učitelj izrađuje nakit od otpada, tip niz ulicu može popraviti bilo koji uređaj koji se u vašoj kući raspada, a vi… vi ste možda talentirani umjetnik, izvođač, redatelj, inženjer, znanstveni geek?

Svašta se može napraviti, korisno ili samo za zabavu. Igračku koju niste imali i izgradili je za sebe. Šal koji ste pleli jer ste mislili da je pletenje bilo zabavno naučiti. Ukrasi koje ste napravili za obiteljske proslave. Stari i jedinstveni zanat ili vještina koju ste naučili od svojih predaka. Videoigra ili ekološki prihvatljiv projekt koji ste stvorili sa svojim kolegama.

Kako su se vremena mijenjala, makeri su svesrdno prihvatili nove tehnologije, elektroniku, softver, 3D pisače i druge tehnologije digitalne izrade, te njihovo integriranje u staromodne hobističke projekte, a za stvaranje potpuno nove razine "uradi sam" projekata i inovacija.

Makeri na okupu

Ako ste ikada učinili nešto od ovoga – Čestitamo! Da, i vi ste maker! A želite li upoznati nekoliko desetaka sebi sličnih predstavnika makers kulture, i to ne samo one koji se bave suvremenim tehnologijama, već i one koji svojim tradicionalnim vještinama mogu biti inspirativni za neke nove, lude projekte – posjetite sljedećega vikenda Maker Faire Zagreb.

Na prvom "pravom", licenciranom Maker Faireu u Hrvatskoj predstavit će se šezdesetak projekata i oko 200 sudionika.

Maker Faire Zagreb održava se 12. i 13. listopada u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Ulaz je za sve besplatan.