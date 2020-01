Službeno najavljen sedmi Bug Future Show pod motom "The Art of Science"

Podatkovni znanstvenici današnji su umjetnici IT industrije! Četvrtu godinu zaredom posao podatkovnog znanstvenika proglašen je najboljim u Americi, a taj posao sve je traženiji i u Hrvatskoj. Osobe zadužene za integraciju alata za procesiranje podataka, njegovo konfiguriranje i svakodnevnu uporabu Big Data procesa definitivno razvijaju novu poslovnu i informatičku zajednicu. Upravo će se ta zajednica okupiti na Bug Future Showu u organizaciji Buga, a u partnerstvu s Hrvatskim Telekomom.

Nova lokacija i atraktivni govornici

Sedmi Bug Future Show održava se u četvrtak, 6. veljače od 10 do 18 sati, po prvi puta u zagrebačkom Studentskom centru pod motom "The Art of Science". Svi sudionici programa ovaj će put posjetiteljima pokazati trendove, tehnologije i uređaje koje su razvijene u suradnji sa znanstvenicima i umjetnicima, kao i znanstvena i umjetnička dostignuća koja su razvijena kroz tehnologiju.

"Hrvatski Telekom neprestano nudi nove načine korištenja tehnologije, omogućujući korisnicima brzi pristup do više stvari koje vole. Novom tehnologijom povezujemo građane kako bi svi živjeli bolje već danas. Hrvatski Telekom je od prvog dana partner Bug Future Showa i već sedmu godinu upravo je Bug Future Show mjesto na kojem dijelimo uspješnu praksu našoj ICT zajednici", istaknuo je Bojan Mušćet, urednik digitalnih sadržaja u Hrvatskom Telekomu.

Osim panel diskusije 'Život u 5G eri' koju će moderirati član Uprave Hrvatskog Telekoma Boris Drilo, raspravljat će se o budućnosti novca i plaćanja nakon fintech i kripto ere, saznat ćemo kako svoja djela kreiraju digitalni umjetnici, a od aktualnih pobjednika Idea Knockouta doznati kako su se proveli u Las Vegasu, na CES-u 2020.

Ovogodišnji Bug Future Show ima i četiri keynote predavača, hrvatskih znanstvenika iz različitih područja ali s vrlo aktualnim temama.

Cjelodnevni show koncipiran je kao kombinacija scenskog i popratnog izložbenog programa koji će se istovremeno održavati u tri prostora zagrebačkoga Studentskog centra. Voditelj će ponovno biti tko drugi nego Ivan Šarić.

Ulaz na show je besplatan, ali uz pozivnicu, pa se svi oni koji već nisu dobili Bugovu pozivnicu, a žele doći, trebaju e-mailom javiti na info@bfs.bug.hr, kako bi osigurali ulaz. Program je dostupan na ovom mjestu.