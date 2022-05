SofaScore najavljuje keynote predavanje Zlatka Hrkaća na .debugu

Na .debugu - znate to već - pozornica je rezervirana samo za prvoligaše tech scene. Ako itko zna što je prva liga, na globalnoj razini, i u stvarnom i u prenesenom smislu - onda je to ekipa zaljubljenika u tehnologiju i u sportske rezultate - glasoviti SofaScore. Nihov suosnivač i CEO, Zlatko Hrkać, za ovogodišnji .debug priprema keynote predavanje intrigantnog naslova, "Što povezuje Olivera Dragojevića i naših 22 milijuna korisnika?"

Zlatko će ispričati nepoznate priče o osnivanju i prvim danima tvrtke. Objasnit će nam kakvu je ulogu Oliver Dragojević igrao u nastanku jednog od najpopularnijih globalnih produkata i zašto bez njega možda nikada ne bi bilo SofaScorea. Zašto nikada nisu rekli da je SofaScore startup, kako su došli na ideju za projekt, koje su bile glavne prekretnice i koji su momenti bili ključni da mala tvrtka sa zagrebačkih Vrbana naraste do svjetske razine — na ovom predavanju očekuju vas odgovori na sve to i još puno toga, uz osobni Zlatkov osvrt na dos and don’ts za sve one koji se upuštaju u avanturu pokretanja novog projekta u IT industriji.

Zlatko Hrkać je suosnivač i glavni direktor SofaScorea, kompanije koja stoji iza istoimene aplikacije za praćenje sportskih rezultata u realnom vremenu, s preko 22 milijuna aktivnih korisnika u cijelom svijetu. Analitika Sofinih algoritama za ocjenjivanje sportaša globalno je cijenjena i prepoznata, osobito među najvećim svjetskim zvijezdama nogometa, košarke i desetaka drugih sportova.

