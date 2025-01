SpaceX planira ove godine lansirati misije svaki drugi dan, dvostruko više nego lani

Prvo ovogodišnje lansiranje SpaceX-a nadovezuje se na zamah iz 2024., kada je tvrtka uspješno izvela 93 misije. Izvršni direktor Elon Musk udvostručuje taj broj i najavljuje ambiciozan plan SpaceX-a za ovu godinu - predviđa preko 180 lansiranja Falcona, dakle svaki drugi dan vinut će se raketa i nositi satelite i druge terete. Ovaj prvi let ove godine s lansirne postaje Cape Canaveral na Floridi nosi telekomunikacijski satelit Thuraya 4-NGS za Ujedinjene Arapske Emirate.

UAE na globalnom tržištu satelitskih komunikacija

Izgrađen u Airbus Defence and Space za tvrtku Space42 (ranije Yahsat), ovaj satelit opremljen je L-pojasnom antenom od 12 metara. Sustav može fleksibilno usmjeravati do 3.200 kanala s dinamičkom raspodjelom snage preko više snopova, poboljšavajući povezivost diljem Europe, Afrike, središnje Azije i Bliskog istoka. Ovo je važan korak za UAE jer će to biti već šesti Space42 satelit u orbiti i time projekt Thuraya 4 postavlja zaljevsku državu na globalno tržište satelitskih komunikacija.

Pouzdani Falcon 9

Misija će koristiti sad već pouzdani Falcon 9 potisnik koji obavlja svoje 20. lansiranje. Nakon odvajanja stupnja, SpaceX će pokušati prizemljiti prvi stupanj na autonomnu brodsku platformu "A Shortfall of Gravitas" u Atlantskom oceanu. Uspješan povratak označio bi 92. slijetanje potisnika na ovu platformu i ukupno 391. SpaceX-ovo slijetanje.

Četverosatni prozor za lansiranje otvara se u 20:27 po istočnom vremenu u petak, 3. siječnja, s rezervnim terminom sljedećeg dana.