Započeo Steam Game Festival, dostupno više od 500 demo verzija igara

Nakon jesenskog, stigao je prvi Steam Game Festival u 2021. godini. Nova vrsta događanja koju Valve na svojem servisu održava započela je prije nešto više od dvije godine, a za ovu zasad imaju planirana dva. U prvom se prijavilo više od 500 timova i izdavača čije igre možete besplatno preuzeti i isprobati za vrijeme trajanja ovog sajma, a osim toga, neki developeri održat će prezentacije i prijenose uživo za vrijeme kojih igrači mogu s njima raspravljati.

Valve je ovog puta malo promijenio pravila, pa igre koje su bile dostupne u prijašnjim festivalima ovog puta ne sudjeluju, kao što je jedan od uvjeta bio da izađu prije kraja rujna ove godine. Naravno, s obzirom na globalnu pandemiju i opću praksu odgoda u igraćoj industriji, lako je moguće da neke od igara koje ćete moći preuzeti ne izađu do tada, ali većina bi ipak trebala.

S obzirom na to da se radi o izuzetno velikom broju igara u svim mogućim žanrovima, izdvojili smo neke koje na prvu izgledaju obećavajuće, drugačije ili zanimljivo, a ako naletite na koju sami, ostavite preporuke u komentarima. Steam Game Festival traje od danas do 9. veljače u 19 sati.

RAILGRADE

Strategije i simulacije s izgradnjom na razne načine već su neko vrijeme popularne, a The Irregular Corporation (Murder By Numbers, PC Building Simulator) je ugledao projekt tima Minakata Dynamics u kojem će igrači graditi pruge. RAILGRADE će u kampanji za jednog igrača imati više od 30 različitih misija, a cilj je što efikasnije povezati lokacije i prenositi resurse. Demo uključuje prve dvije misije i osnovne mehanike, a konačna verzija „stiže uskoro“.

Glitchpunk

Razvojni tim Dark Lord za drugu polovicu 2021. godine priprema dozu nostalgije kroz svoju igru Glitchpunk. Radi se o top-down akcijskoj igri koja je većinu inspiracije pronašla u prva dva Grand Theft Auta koji sada već imaju 24, odnosno 22 godine, ali su radnju prebacili u distopijsku budućnost. Demo nam daje priliku saznati koliko su te mehanike dobro ostarjele i ima li mjesta ovakvoj igri u 2021. godini. Kada izađe, igra će najprije biti dostupna putem Early Accessa, a koliko će timu trebati da je dovrši, zasad ne piše.

Ashwalkers

Suosnivač poznatog tima Dontnod i jedan od tvoraca popularne avanture Life Is Strange, Herve Bonin, nedavno je otvorio novi studio i najavio Ashwalkers: A Survival Journey. Njegov novi tim u suradnji s izdavačem Dead Villagers priprema post-apokaliptičnu survival igru s velikim naglaskom na priči u kojoj ćete pratiti četiri osobe na putovanju poharanim planetom. Društvo kakvo poznajemo nestalo je, pa vaše odluke više nema tko osuđivati i one će vas dovesti do jednog od 34 moguća završetka. Osim teških odluka, ni preživljavanje nije jednostavno, a kako to sve funkcionira možete provjeriti putem Steama. Ashwalkers će najprije stići na PC i to nekad u travnju, ako ne dođe do koje odgode.

Pecaminosa

Već kad smo kod mračnih okruženja i atmosfera, Pecaminosa, prema riječima tima Cereal Games, spaja The Legend of Zelda i Touch of Evil. Drugim riječima, povezali su pixel art, mehanike akcijskih RPG-ova i atmosferu noir filmova, pa ćete ispitivati osumnjičene, istraživati grad koji vrvi kriminalom i grijesima, i koristiti svoje šake i pištolj kad god situacija to zahtijeva. Osim za PC, gdje je dostupan demo, igra je u izradi za PS4, Xbox One i Switch, a trebala bi izaći nekad u svibnju.

Black Legend

Oni željni malo klasičnijeg taktiziranja moći će takvo iskustvo pronaći u igri Black Legend. Razvojni tim iz Belgije imena Warcave priprema borbe na poteze u kojem je sustav temeljen na alkemiji i čak 15 različitih klasa koje će igrači moći po želji podešavati. Pratit ćete grupu plaćenika u 17. stoljeću koji moraju počistiti grad Grant koji je okupirao kult fanatika, a velik je naglasak na slobodi kod sklapanja buildova i pronalaženju stila koji vama odgovara. Osim za PC, igra će izaći za PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Switch navodno uskoro, pa ako vas zanima kako izgleda bacite oko ovdje.

Cris Tales

Ima već gotovo dvije godine da je najavljeno „ljubavno pismo klasičnim JRPG-ovima“ imena Cris Tales. Modus Games je prije par dana objavio da će igra izaći u srpnju za PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Switch, pa svi koji žele mogu u sklopu festivala isprobati računalnu verziju ili se zaputiti u odgovarajuće trgovine za konzolaške verzije. Radnja prati djevojku imena Crisbell, a njena posebna vještina je mogućnost putovanja kroz vrijeme i pomaganje ljudima u kraljevstvima Crystallisa u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Sve ostale informacije nalaze se na službenim stranicama.

No Plan B

Na taktičkoj igri No Plan B već neko vrijeme radi samo jedan čovjek koji se krije iza imena GFX47 i kojeg neki igrači možda znaju po projektu Gladiabots. Ovog puta se usmjerio na pomno planiranje svakog koraka, jer „svaka odluka, koliko god neznačajna se činila, može odlučiti o sudbini cijelog tima“. Upravljat ćete specijalcima koje ćete opremiti, slati na misije, isplanirati im poteze i zatim vidjeti što će se dogoditi. Kad ste gotovi s jednom, u stilu FTL-a odabrat ćete put na mapi i odrađivati kampanju, a ako nemate vremena, nude se zasebne misije. Igra bi trebala izaći nekad ove godine, konkretnog datuma izlaska nema, ali zato ima demo verzija da vidite kako je novi projekt zamislio čovjek koji je radio za Ubisoft i Amplitude Studios.

Minute of Islands

Studio Fizbin upoznali smo kroz lijepu point and click avanturu The Inner World, a trenutno ekipa radi na tri projekta. Jedan je Say No! More, u kojem tim želi da više govorite ne i radi se o blesavoj simulaciji, drugi imena Lost at Sea želi da se malo zapitate o životu i svijetu, dok je treći opet point and click koji izgleda izuzetno dobro, Minute of Islands. Od spomeunte tri, samo zadnja ima demo, pa možete vidjeti kako izgledaju misteriozni otoci i mračni labirinti, te kakvi vas sve likovi tamo čekaju. Ako ne dođe do dogode, igra će izaći za malo manje od mjesec i pol dana, pa bacite oko ako vam to zvuči privlačno.

Summertime Madness

Ako je uvjet da odaberemo nešto samo po izgledu, Summertime Madness svakako izgleda privlačno. Premisa ove nadrealistične igre je da je umjetnik u Pragu 1945. godine sklopio pakt s đavlom i sad je zapeo u jednoj od svojih slika. Naravno, cilj je pronaći put nazad jer ne bi baš bilo dobro da mu duša zauvijek tu ostane. Uzevši u obzir boje i šarenilo, a i to da se radi o igri sa zagonetkama, malo podsjeća na The Witness, osim što su zagonetke značajno drugačije. U svakom slučaju, ljubitelji mozgalica mogu preuzeti demo i vidjeti o čemu se radi, a budući da je to zbog naziva prikladno, igra izlazi ovog ljeta.

After one year of development, I've a release date for my #indiegame #SummertimeMadness: June 2021!



In the meanwhile, you can grab a #freedemo which will be available from February 3, 2021 as soon as the #SteamGameFestival begins.#indiegamedev #gamedev #gamedevelopers pic.twitter.com/JOsFv9BMR1 — DP Games Inc (@DPGamesInc) January 13, 2021

Blind Drive

Za kraj smo ostavili nešto što bi se moglo opisati kao jedinstveno. „Blind Drive je arkadni humoristični triler koji igrate ušima“, kaže tim Lo-Fi People. Netko vam je preko očiju stavio povez i tjera vas da vozite prometnim cestama koristeći samo maštu, instinkte i reflekse. „I sladoled. Puno sladoleda“, iz nekog razloga. Tim je pripremio izuzetno realistične zvukove i gameplay u kojem ćete koristiti samo dvije tipke, a pokušat ćete prijeći 28 staza dok uživate u bizarnoj priči. Blind Drive bi trebao izaći 10. ožujka za PC, a demo se nalazi ovdje.