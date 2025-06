Zaigrajte Escape from Duckov – parodiju Escape from Tarkova

Ako vam je Escape From Tarkov oduvijek djelovao primamljivo, ali vas je ipak odbijalo to što u ovom prokleto teškom extraction shooteru nema dovoljno pataka, onda imamo savršenu igru za vas. Točnije, ima ju luckasta ekipa iz Team Sode, kineskog indie studija koji već neko vrijeme radi na simpatičnom Escape from Duckovu.

Naime, posrijedi je izometričan looter extraction shooter namijenjen jednom igraču, u kojem stanovitom patku moramo pomoći da sklepa raketu u kojoj će otperjati iz opasnog Duckova.

Naravno, ovo je mnogo lakše za reći nego učiniti jer Duckov naprosto vrvi od neprijateljske žive sile sazdane od golubova, gusaka, galebova i kokoši, a s kojom će se naš pačji junak morati razračunati koristeći pritom sva raspoloživa sredstva. Od hrpe oružja i tajne baze koje je moguće unaprjeđivati, preko raznoraznih korisnih predmeta izrađenih od sakupljenih sirovina, pa sve do prikladno bizarnih saveznika (npr. teško oklopljenih čivava).

Koliko je to sve skupa zabavno možete saznati već danas jer je demo verzija Escape From Duckova dostupna na Steamu i Epic Games Storeu, dok je najnoviji foršpan, pak, moguće škicnuti ovdje.

Ako sve prođe prema planu, Escape From Duckov trebao bi izaći prije kraja godine.