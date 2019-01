Zephyrus S GX701 je 17-inčna beštija za igranje u kućištu 15-inčnog laptopa

Za kupce koji traže laptop za igranje, ali nije im prihvatljivo da je on debeo i glomazan, Asus je predstavio Zephyrus S GX701, najtanji laptop sa 17-inčnim ekranom i GeForceom RTX 2070 na svijetu. Na događaju u Varšavi vidjeli smo ga uživo pa iz prve ruke možemo potvrditi da je izrazito moćan hardver uspješno strpan u kućište debljine 18,7 milimetara. Zahvaljujući vrlo tankim rubovima ekrana, tanjim od 7 milimetara (omjer kućišta i ekrana iznosi 81%), postignuto je da laptop sa 17-inčnim ekranom ima vanjske gabarite 15-inčnog modela. U odnosu na prosječne 17-inčne laptope, Zephyrus S GX701 40% je tanji i 23% kompaktniji, što svakako nije za zanemariti. Masa mu iznosi 2,7 kilograma.

Tanak profil, a u kućištu RTX 2070!

U odnosu na Zephyruse prethodne generacije, Zephyrus S GX701 zadržao je „pomaknuti“ položaj tipkovnice, koja je gurnuta prema prednjem rubu uređaja. Ovime je ostavljeno više prostora za implementaciju kvalitetnog rashladnog sustava, što je generalno jedan od najdelikatnijih aspekata tankih laptopa za igranje. Uređaj koristi iste LCP ventilatore i profile rada kao ROG Mothership. Tipkovnica ima RGB pozadinsko osvjetljenje, koje se dade namještati na razini pojedine tipke i uskladiti s osvjetljenim amblemom iznad nje, a dobila je i kotačić za regulaciju glasnoće zvuka. Pritisnemo li ga kao tipku, zvuk će trenutačno biti isključen.

Kako to ozbiljnom laptopu za igranje (ili laptopu za ozbiljno igranje) priliči, Zephyrus S GX701 dolazi sa 144-hercnim IPS panelom, s podrškom za G-Sync i vremenom odaziva od 3 milisekunde. Spomenuti RTX 2070 i selekcija Intelovih procesora osme generacije (Whiskey Lake) ne bi trebali imati problema s glatkim izvođenjem igara u nativnoj Full HD rezoluciji. Kad igranje završi, Nvidijina tehnologija Optimus automatski će nas s diskretne prebaciti na integriranu grafičku karticu te na taj način uštedjeti bateriju.

Iznad tipkovnice sada se nalazi kotačić za namještanje glasnoće zvuka

Kad već spominjemo bateriju, kažimo da Zephyrus S GX701 dolazi s dva punjača – jednim klasičnim, velikim, ali i dodatnim, vrlo kompaktnim USB-C punjačem, koji mu može isporučiti do 65 W snage. Sustav neće raditi punom brzinom kad se puni na ovaj način, budući da mu potrošnja nadmašuje mogućnosti USB-C punjača, no Asus je zaključio da to korisnicima u pokretu neće biti važno te da će takvi mnogo više cijeniti kompaktnost i praktičnost USB-C punjača. Štoviše, implementirana je podrška za apsolutno sve punjače, uključujući i one za mobitele. Sve dok imate punjač i USB-C kabel, makar punjač isporučivao samo 5 W snage (1A/5V), moći ćete dopuniti bateriju Zephyrusa S GX701. Naravno, što je punjač slabiji, taj proces će duže trajati.

Kažimo još da Zephyrus S GX701 dolazi s eksternom web-kamerom, oznake GC21. Riječ je o Full HD kameri, sposobnoj snimati u 60 sličica u sekundi, koju je moguće postaviti na vrh poklopca, aluminijsko postolje za stol ili fotografski tronožac.