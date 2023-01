Zuluhood je hit CES-a 2023: prvi dan posjetile su ih tri najveće svjetske tvrtke za kućnu sigurnost

Las Vegas je ponovno epicentar svjetske industrije novih tehnologija - kasno sinoć (po hrvatskom vremenu) službeno je otvoren CES 2023, uvjerljivo najveći tehnološki spektakl u svemiru koji je sa 70% više izlagača i posjetitelja u odnosu na prošlogodišnje, skromnije pandemijsko izdanja, ponovno dosegao impresivne gabarite. Jedini hrvatski izlagač na ovogodišnjem CES-u je pobjednik Idea Knockouta 2022, zagrebački startup Zuluhood, koji je u prvim satima od otvaranja zabilježio enorman interes internacionalnog tržišta.

Točnije, već u prvim satima sajma na štand Zuluhooda navratii su predstavnici Residea, RapidSOS-a i ABB-a, tri uvjerljivo najveće svjetske kompanije koje se bave sigurnošću doma, zainteserirane za izrvavnu i konkretnu suradnju sa zagrebačkim inovatorima. Tijekom prvog dana CES-a i brojni drugi predstavnici smart home industrije, kao i investitori i mediji dolazili su upoznati Zuluhood, kao i njihove predstavnike na CES-u, Maju Krejči, Matiju Matijevca i Lea Kolara.

Uspjeh je tim vrijedniji divljenja, uzme li se u obzir kako je zbog kolapsa avioprijevoza u SAD-u ekipa Zuluhooda putovala do Las Vegasa čak 38 sati, ostavši bez kompletne prtljage, uključujući i svu opremu za svoj booth. Nakon što su sletili, imali su svega nekoliko sati da improviziraju koliko-toliko ozbiljan izgled štanda, no to nije umanjilo interes američke smart home industije za njihovim proizvodom, kojeg su očito unaprijed isplanirali obići i vidjeti uživo.

Zuluhood je, podsjetimo, online marketplace za kućnu sigurnost, svojevrsni "Uber za sigurnost doma" koji vam putem mobilnog appa omogućuje da angažirate zaštitarske usluge za svoj dom "on demand", ali i ogranizirate alarmiranje zaštitara i/ili tzv. "neighbourhood watcha" putem smat-home uređaja. Zuluhood je i od organiztora CES-a priznat i prepoznat kao dosad najozbiljnija svjetska kompanija koja se uhvatila softverske digitalizacije kućne sigurnosti.

CES traje još četiri dana, a do tada se očekuju i brojni drugi uspjesi Zuluhooda. Već danas u njihovom je rasporedu "pitch" pred američkim investitorima organiziran za po jednog predstavnika iz svake zemlje EU-a prisutne na sajmu u ulozi izlagača, gdje će naši predstavnici uživati podrški generalnog konzulata Republike Hrvatske za zapadnu Ameriku.

Putovanje i izlaganje Zuluhooda na CES-u 2023 osigurali su organizatori Idea Knockouta 2022, Bug, generalni pokrovitelj natjecanja Hrvatski Telekom, kao i sponzori natjecanja Addiko Banka, Algebra, Croatia osiguranje, LAQO, Mastercard i Polar Labs. Okrijepu tijekom priprema Zuluhooda pružali su Varionica i Submarine.