Vlasnici Sfere u Las Vegasu planiraju otvoriti niz manjih sličnih zdanja diljem svijeta

Jedan od najvećih i najskupljih multimedijskih tehnoloških projekata u svijetu, The Sphere u Las Vegasu, mogao bi u narednim godinama dobiti i "potomke" na više lokacija

Američka kompanija Sphere Entertainment utrošila je 2,3 milijarde dolara kako bi izgradila prvu i (zasad) jedinstvenu atrakciju, ogromnu 150-metarsku okruglu dvoranu za koncerte i ostala događanja, s najvećim LED zaslonom na svijetu postavljenim na fasadi. Od početka rada u rujnu 2023. Sfera im još uvijek nije ostvarila niti jedan kvartal s dobiti, no oni ne posustaju – najavili su još ranije da bi kopija Sfere iz Las Vegasa mogla u budućnosti biti izgrađena u Abu Dhabiju.

Jeftinija produkcija

Ujedinjeni Arapski Emirati tako bi dobili gotovo identičnu atrakciju kao ona u Las Vegasu, s mogućnošću primanja do 20.000 posjetitelja i također jednim od najvećih vanjskih i unutarnjih LED zaslona na svijetu. Ali ni to nije sve – Sphere Entertainment već radi na dizajnu manje Sfere, u koju bi se moglo smjestiti do 5.000 posjetitelja.

Takvo bi zdanje bilo značajno kompaktnije i samim time jeftinije, pa bi se moglo postaviti na više lokacija diljem svijeta. To bi, kažu, otvorilo mogućnost da u atraktivnom prostoru nastupaju i manji izvođači, bez potrebe za iznimno skupom produkcijom kakva prati originalnu dvoranu.

Nedavno su objavljeni i financijski podaci o poslovanju Sphere Entertainmenta za drugu polovinu 2024. godine. Tijekom tih šest mjeseci kompanija je zabilježila prihode nešto veće od pola milijarde dolara (točnije 536,2 milijuna), što je porast od 104 milijuna u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. No, istodobno su im porasli i gubici, koji su iznosili čak 260,6 milijuna dolara.

Izvršni predsjednik i glavni izvršni direktor kompanije James L. Dolan tom je prilikom izjavio: "Dok ulazimo u novu fiskalnu godinu, vidimo značajne prilike za poticanje našeg poslovanja Spherea u Las Vegasu i šire. Vjerujemo da smo na putu prema ostvarenju naše vizije za ovaj medij sljedeće generacije i stvaranju dugoročne vrijednosti za dioničare."