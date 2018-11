Dron za pranje prozora

Autonomni strojevi opremljeni naprednom tehnologijom prijete mnogim radnim mjestima, a izuzetak nisu niti – perači prozora. Ovo zanimanje ne zahtijeva pretjerano velike vještine pa je logično da se našlo na popisu onih koje mogu obavljati i roboti, bilo je samo pitanje tko će i kada izraditi dovoljno dobro i sigurno rješenje. A ono se pojavilo u Latviji.

Tamošnja kompanija Aerones inače se bavi dronovima i do sada su izradili letjelice koje su sposobne gasiti požare, pregledavati i odleđivati lopatice na vjetroelekranama, a po novome slično se rješenje može primijeniti i za pranje prozora. Dron s dvanaest rotora širok oko 3 metra na sebi nosi crijeva za pranje prozora pod tlakom (10 do 500 bara), spužve za ribanje, kao i kamere koje pilotima nude mogućnost upravljanja i nadzora nad radom ovog perača.

Iz Aeronesa kažu kako njihov dron može prati prozore na zgradama visine do (za sada) 350 metara. Napajanje i dovod vode do letjelice stižu s tla, pa ona mora u svakom trenutku biti "pupčanom vrpcom" vezana za kompresor i izvor struje na tlu. No, to joj omogućava i dugotrajan rad bez potrebe za baterijama na samom dronu, Za slučaj opasnosti dron-perač osiguran je sajlama spojenima na vrh zgrade, pa nema bojazni da će cijela 55 kilograma teška letjelica zbog kvara ili nepovoljnih vremenskih prilika pasti na tlo.

Kako cijela stvar funkcionira najbolje se vidi u priloženom videu.