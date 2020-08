Japanski SkyDrive prikazao svoj leteći automobil u akciji

SkyDrive, ime pod kojim je nekada bio poznat Microsoftov servis za pohranu podataka u oblaku (danas OneDrive), sada koristi japanska kompanija koja proizvodi tehnologiju mobilnosti za budućnost. Project SD-03 naziv je njihovog letećeg automobila, koji je ovoga tjedna prvi puta poletio. Ovaj putnički dron pogoni električna energija, ima mogućnost vertikalnog polijetanja i slijetanja, pa je riječ o još jednoj u nizu eVTOL letjelica kakve sve češće vidimo u pogonu.

SkyDriveov SD-03 može primiti tek jednu osobu, uzgon mu daju četiri elektromotora s dvostrukim propelerima, pa se praktički radi o putničkom dronu. Pred nekolicinom okupljenih predstavnika medija i zaposlenika SkyDrivea pilot je u prototipu ove letjelice poletio i odradio kratku pokaznu vožnju, na visini od tek 1-2 metra.

Rani prototip putničkog drona

S trenutačnom konfiguracijom SD-03 može u zraku ostati 10 minuta, a u skorijoj bi budućnosti ta autonomija trebala biti utrostručena, poručuju iz SkyDrivea. Inače, letjelica je duga i široka po 4, a visoka 2 metra, pa zauzima prostor otprilike kao dva parkirana automobila prosječne veličine. Najviša težina pri polijetanju ograničena je 500 kilograma. Brzina leta trebala bi biti do 60 km/h, plafon leta oko 500 metara, a jednom kada se autonomija poveća domet s jednim punjenjem baterija trebao bi iznositi 20 do 30 kilometara.

SkyDrive na ovom projektu radi već nekoliko godina, no stvari su se u posljednje vrijeme ubrzale kada su od nacionalne razvojne banke u Japanu dobili investiciju od čak 3,9 milijardi jena (235 milijuna kuna). To bi im trebalo omogućiti, kažu, da do 2023. pokrenu određene poslovne usluge zračnog prijevoza, a do sljedećeg desetljeća i punu komercijalizaciju ove tehnologije.