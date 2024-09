Leteća paleta – transportni dron za pomoć radnicima

Paleta-dron, najbolji je to opis izuma iz Južne Koreje, koji se ovoga ljeta pojavio kao koncept u jednom videu, ali i u obliku rada u časopisu IEEE Robotics and Automation Letters. Neobičan spoj transportne palete i letećeg drona rješenje je za prijenos većih tereta zrakom, ali ne na autonoman način, već uz potporu i kontrolu radnika-operatera.

Slab, ali bučan

Izumitelji dolaze s Nacionalnog sveučilišta za znanost i tehnologiju iz Seoula, a njihov uređaj nazvan je "Palletrone" – kombinacija je to riječi paleta i dron. U radu ističu da nosivost testnog sustava i nije pretjerano velika, pa je on trenutačno sposoban podići u zrak teret od samo tri kilograma. Ugrade li se u njega snažniji rotori, mogao bi biti i nešto sposobniji, no to će dovesti do drugih problema, primjerice onoga s bukom. Već sada, vjerojatno, Palletrone vrlo bučan, iako se ne navodi točno koliko.

Ova platforma omogućava, kažu njeni tvorci, izravnu fizičku interakciju ljudi i robota, tj. letjelice, pri čemu robotizirani transportni sustav olakšava podizanje prijenos tereta, a čovjek služi kako bi njime izravno upravljao.

Za to se koriste posebne ručke (praktički joystick) ugrađene na dronu, osjetljive na pomake u tri smjera, što se prevodi u komande za let drona. Pritom ova leteća paleta održava stabilnu poziciju u zraku, bez naginjanja u stranu, kako bi i teret na njoj mogao ostati netaknutim i u horizontalnom položaju tijekom leta. Koncept je i dalje u vrlo ranoj fazi razvoja i teško da bi nekome u praksi bio koristan za prenošenje stvari lakših od tri kilograma, no s vremenom, tko zna – možda nađe i svoj put do komercijalizacije u nekim posebnim okruženjima.