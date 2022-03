IGTV aplikacija odlazi u povijest - Instagram ju više neće podržavati

Za one koji su zaboravili, Instagram je 2018. godine predstavio samostalnu aplikaciju IGTV za gledanje dužih i vertikalnih videozapisa. To je, dakle, trebala biti svojevrsna konkurencija YouTubeu u koju je Instagram polagao puno nade, ali, na njihovu žalost, to se nikada nije dogodilo.

Instagram je u listopadu prošle godine pokušao barem donekle oživjeti IGTV preimenovavši ga u Instagram TV, ali ni to ga nije moglo spasiti od „sigurne smrti“. Naime, tvrtka je sada objavila na svom blogu da IGTV aplikacija službeno ostaje bez podrške.

„U sklopu naših napora da videozapise učinimo što jednostavnijim za otkrivanje i kreiranje, više nećemo podržavati našu samostalnu IGTV aplikaciju. Umjesto toga, usredotočit ćemo se na to da svi videozapisi budu u glavnoj Instagram aplikaciji“, priopćili su iz Instagrama.

Foto: Instagram

Instagram vjeruje da će ova promjena korisnicima značajno olakšati korištenje svih dostupnih značajki i mogućnosti u glavnoj aplikaciji, a kažu i da će istovremeno poboljšati kvalitetu video sadržaja na cjelokupnoj društvenoj mreži.

Kako bi svoj cilj ostvarili, Instagram navodi da će svi videozapisi u glavnoj aplikaciji imati mogućnost pregledavanja na cijelom zaslonu te isključivanja zvuka dodirom. Osim toga, kažu i da rade na poboljšanju načina dijeljenja različitih vrsta videozapisa, kao i na novom načinu otkrivanja sadržaja.