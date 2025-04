Meta će pomoću AI-a prepoznati maloljetnike na Instagramu i promijeniti im postavke

Meta proširuje primjenu umjetne inteligencije za prepoznavanje maloljetnika na Instagramu i u nekim će slučajevima početi automatski mijenjati postavke njihovih računa.

Naime, Meta već neko vrijeme koristi AI kako bi prepoznao korisnike mlađe od 18 godina na Instagramu, oslanjajući se na različite „tragove“. Primjerice, ako korisniku u porukama netko čestita 16. rođendan ili se vide obrasci korištenja društvene mreže tipične za tinejdžere.

Kako prenosi The Verge, kada bi Meta otkrila da maloljetnik laže o svojoj dobi, tada bi ga tražila potvrdu. No, zahvaljujući novoj promjeni, sada će automatski primijeniti restriktivne postavke na računu korisnika, bez obzira na datum rođenja naveden na profilu. To znači da će im račun postati privatan, nepoznate osobe im neće moći slati poruke, a sadržaj koji gledaju bit će dodatno filtriran.

Iz Mete kažu da će korisnicima naknadno biti omogućeno da promijene postavke ako smatraju da je došlo do greške u procijeni dobi.