Evo kako svoje podatke izuzeti iz Metinog treniranja AI modela

Meta će uskoro, najavljeno je prije nekoliko dana, započeti s treniranjem svojih modela umjetne inteligencije na podacima Europljana s Facebooka i Instagrama. Kako bi njihov sustav Meta AI bio prilagođen "lokalnoj kulturi, jezicima i povijesti", počet će sa žetvom javno dostupnih podataka sa svojih društvenih mreža. To će uključivati javne objave, fotografije i komentare, koje su postavile osobe starije od 18 godina, a modelima će na raspolaganju biti sve objave svih korisnika iz EU od samih početaka, tj. od dana kad ste otvorili račun do danas. Uz to, za treniranje će se koristiti i sve interakcije s odnedavno dostupnim alatom Meta AI.

Kako podnijeti prigovor

Ovih dana u Meti se pripremaju na početak korištenja podataka Europljana, pa su korisnicima Facebooka i Instagrama počeli slati obavijesti o tome putem e-maila. U tim se obavijestima navode osnovne stvari o treniranju AI modela, uz informaciju o tome da svatko može podnijeti prigovor kako bi svoje podatke izuzeo iz tog procesa. Prigovor se podnosi na sljedeći način:

U e-mailu pronađite poveznicu "object" ili kliknite ovdje, Otvorit će vam se stranica "Pošaljite prigovor na upotrebu vaših informacija za AI tvrtke Meta", Pri dnu stranice (ako već nije upisana) upišite e-mail adresu kojom ste prijavljeni na Metine društvene mreže, Možete, ali ne morate napisati i razlog prigovora, Kliknite na "Pošalji".

Uspješno podnesen prigovor

"Ako uložite prigovor, poslat ćemo vam poruku e-pošte s potvrdom da vaše javne informacije iz proizvoda tvrtke Meta ili vaše interakcije na značajkama AI-ja tvrtke Meta nećemo upotrebljavati za daljnji razvoj i unapređenje generativnih AI modela za AI tvrtke Meta", stoji u objašnjenju.

Iz Mete napominju i da će se prigovor primijeniti i na sve korisničke račune koje ste dodali u isti Centar za korisničke račune (Accounts Center) u kojem se nalazi korisnički račun u koji ste se prijavili kako biste poslali ovaj obrazac. Imate li dodatne račune nepovezane kroz taj Centar, morat ćete poslati novi obrazac prigovora za svaki dodatni korisnički račun. Više o tome kako Meta koristi podatke za treniranje AI modela moguće je pronaći na ovom mjestu.