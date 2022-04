Nova značajka na Instagramu omogućuje brže odgovaranje na poruke

Budući da je i sam voditelj Instagrama, Adam Mosseri, još prošle godine rekao da je slanje poruka primaran način komunikacije koji spaja ljude u ovo vrijeme, društvena mreža odlučila je uvesti neke promjene.

Najkorisnija nova značajka omogućuje korisnicima da brzo odgovore na poruku izravno iz feeda, pa više ne moraju ulaziti u inbox i gubiti vrijeme. To, naravno, funkcionira samo ako korisnik dobi poruku tijekom korištenja Instagrama.

Osim toga, Instagram dodaje i red profilnih slika na vrh inboxa, pa će korisnik moći vidjeti koji su mu kontakti u tom trenutku online. Uz to stiže i mogućnost za provođenje anketa u grupnim razgovorima, kao i „tiho“ slanje poruka bez notifikacija. Slične značajke, podsjetimo, ima i Facebook Messenger.

Foto: Meta

Kako prenosi The Verge, korisnici će moći slati i isječke iz pjesama u trajanju do 30 sekundi, zahvaljujući integraciji s Appleom i Amazon Musicom. Podrške za Spotify još nema, no iz Instagrama kažu da stiže uskoro.

No, iako su sve ove značajke već dostupne globalno, glasnogovornica Instagrama Christine Pai kaže da na europskom tržištu ne mogu ponuditi ankete u grupnim razgovorima, „tihe“ poruke i pokazati tko je aktivan u inboxu zbog pojedinih zakona u regiji. Budući da "domaći" Messenger normalno ima neke od tih mogućnosti, nije poznato iz kojeg razloga to ne može i Instagram.