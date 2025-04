WhatsApp uvodi čak 12 novih značajki za sve korisnike

WhatsApp je krajem ovoga tjedna iznenadio korisnike predstavljanjem čak 12 novih značajki koje bi, barem prema njihovom mišljenju, trebale unaprijediti svakodnevno korištenje ove popularne aplikacije za dopisivanje.

Jedna od zanimljivijih novosti je indikator online statusa u grupnim razgovorima koji prikazuje tko je trenutačno u aplikaciji, odmah ispod naziva grupi. Uz to, korisnici sada mogu odabrati primanje samo izdvojenih obavijesti iz grupa, što znači da će ih aplikacija obavijestiti samo kada ih se spomene ili kada netko direktno odgovori na njihovu poruku.

U individualnim razgovorima sada je moguće kreirati i događaje, odgovarati na pozive, pozvati pratnju, odrediti datum i vrijeme završetka događaja te ga pinati u razgovoru da uvijek bude vidljiv.

Riječ je o značajki koja je posebno korisna za planiranje sastanaka, izlazaka i slično.

Za iOS posebno

Nadalje, korisnici iOS-a dobit će nekoliko ekskluzivnih značajki. Među njima su mogućnosti skeniranja i slanja dokumenata izravno iz aplikacije, uz opcije izrezivanja i spremanja, kao i postavljanje WhatsAppa kao zadane aplikacije za poruke i pozive o čemu smo već pisali. Također, sada je moguće zumirati sliku tijekom videopoziva jednostavnim pokretom „štipanja“ prstima.

Kad je već riječ o videozapisima, treba istaknuti kako su oni općenito unaprijeđeni. Sada su kvalitetniji i stabilni, s bržim prijelazima na HD rezoluciju ako to, naravno, dopušta internetska veza. Korisnici također tijekom individualnih poziva mogu po novome dodati novu osobu izravno iz razgovora, bez prekidanja veze kao što je to do sada bio slučaj.

Još jedna praktična novost je i mogućnost da korisnik dodirne tuđu reakciju na poruku i tako automatski reagira istim emotikonom. Administratori kanala moći će snimati i dijeliti kratke videozapise do 60 sekundi, a dostupni su i prijepisi glasovnih poruka za kanale. Osim toga, administratori će moći jednostavno promovirati svoj kanal generiranjem QR koda.

Sve ove novosti uvode se postupno pa ako ih još ne vidite u svojoj aplikaciji, vjerojatno ćete ih dobiti kroz nekoliko dana.