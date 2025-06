Twitch uvodi vertikalne prijenose uživo i emitiranje u 2K rezoluciji

Twitch je na konferenciji TwitchCone Europe najavio niz novih funkcionalnosti koje bi trebale unaprijediti iskustvo korištenja. Među najznačajnijim novitetima ističu se uvođenje vertikalnih prijenosa uživo, mogućnost emitiranja u 2K rezoluciji te opcija premotavanja.

Naime, vertikalni prijenosi omogućit će korisnicima gledanje sadržaja u portretnom načinu rada na mobitelima, što je u skladu s trenutnim trendovima i masovnom konzumiranju sadržaja na TikToku. U kontekstu toga, Twitch planira omogućiti streamerima istovremeno emitiranje u vertikalnom i horizontalnom formatu, tako da će zapravo korisnici biti ti koji će odlučiti kako će gledati prijenos.

„Ovo nam omogućuje bolje optimiziranje iskustva gledanja za određeni uređaj i način na koji ga gledatelj koristi. Gledatelji koji gledaju na računalu i dalje će vidjeti vodoravni prikaz, dok će oni na mobitelima vidjeti vertikalni ako drže mobitel uspravno, odnosno vodoravni ako ga zakrenu horizontalno“, kažu iz Twitcha.

Nadalje, što se tiče emitiranja u 2K rezoluciji, riječ je o mogućnosti koja je do sada bila dostupna samo određenom broju korisnika, no sada se to širi. Iz Twitcha kažu da će to donijeti veću jasnoću, detalje i bolju ukupnu kvalitetu prijenosa uživo, ali će za to naravno biti potrebna stabilna i brza internetska veza.

Na kraju, među novitetima se ističe i opcija premotavanja prijenosa, koja će korisnicima omogućiti povratak na ranije trenutke bez čekanja na njegov završetak. Ova će funkcija biti dostupna manjem broju korisnika tijekom ljeta, a do kraja godine će ju moći koristiti svi.