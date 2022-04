Otvorene prijave za Span Academy – Spanov plaćeni program ljetne prakse

Span je spreman za sedmu generaciju Akademaca! Prijave traju do 15. svibnja, a ove godine Span Academy ima dva smjera – Infrastructure Academy i Development Academy. Prvi traje dva mjeseca, od 25. 07. do 16. 09., a drugi mjesec dana, od 16. 08. do 16. 09.

Bliži se ljeto, a s njime i kraj akademskih predavanja te ispitnih rokova. Možda u glavi već pakirate kofere za more, ali vam je kroz glavu sigurno barem jednom prošlo sudbonosno pitanje: „Kamo poslije faksa?“ More je sigurno jedan od odgovora, ali drugi odgovor može biti i posao. Za taj drugi odgovor se malo teže odlučiti jer stranica CV-a s iskustvom možda i nije baš reprezentativna, poslodavci traže minimalno koju godinu radnog iskustva, a sveučilište vas i nije nužno pripremilo na sve realnosti rada u IT industriji. Ako se premišljate na koju stranu krenuti možda je prava adresa na koju trebate pokucati kako biste saznali taj odgovor baš Span Akademija!

Još od 2015. godine Spanov plaćeni program ljetne, stručne prakse pomaže studentima učiniti prvi korak u njihovoj IT karijeri, a i ove godine otvara vrata talentiranim klincima. Ono što u Spanu najviše cijene je želja i ambicija studenata za učenjem pa tako za prijavu na Span Academy nije nužno prethodno iskustvo ili rad u IT sektoru, kaže nam Zvonimir Pilih, Spanov Business Productivity Services Team Leader i dugogodišnji mentor na Akademiji: „Program je zamišljen da uvede polaznike u enterprise IT svijet i to bez ikakvog predznanja. Naravno, podrazumijeva se da imaju volju i ambiciju naučiti. Prvi dio je učenje svih osnovnih elemenata jednog IT sustava i to uz predavanja stručnjaka iz tog područja kao npr. mreže, Active Directory, DNS, FileShare, a nakon toga slijedi pravi posao.“

Zvonimir Pilih, Spanov Business Productivity Services Team Leader i dugogodišnji mentor na Akademiji

Kroz Zvonimirovo mentoriranje je prošlo na desetke studenata, a mnogi od njih su nakon Span Akademije postali Spanovci. Samo prošle godine od 28 polaznika infrastrukturne Akademije njih 19 se odlučilo zaposliti u Spanu.

Ove godine sličan scenarij očekuje i Mladen Maras, direktor Spanova Software Solutionsa koji se također uključuje u akademsku priču. Studentima treba pružiti poslovnu priliku i dati im šansu da uđu u svijet developmenta, smatra Mladen: „Fakultet treba studentima biti odskočna daska u područje koje ih zanima, ali studentima je teško u moru kolegija posvetiti se vlastitom usavršavanju. Iz tog razloga ove godine revitaliziramo Development Akademiju. Plan i program rada Infrastrukturne i Development Akademije nisu isti, stoga ćemo studentima već pri samoj prijavi na Akademiju dozvoliti da odaberu što ih zanima. Plan za development akademiju je provesti studente kroz korake planiranja i isporuke kvalitetnog softvera. To znači da će osim samog procesa developmenta pokriti i teme poput upravljanja projektima, DevOpsa, baza, testiranja i nešto znanosti o podacima.“

Mladen Maras, direktor Spanova Software Solutionsa

Izaberi infrastrukturu ili development

Infrastrukturni dio Akademije se sastoji od uvodnih predavanja mentora koji će uvesti studente u osnove svih elemenata IT sustava. Tijekom labova studenti će se susresti s enterprise servisima poput monitoringa, centraliziranog deploymenta i raznih poslovnih procesa kako bi onda mogli praktično sudjelovati na građenju jednog osnovnog IT sustava te predstaviti svoje rješenje za simulirani korisnički projekt.

https://www.span.eu/hr/karijere/span-academy/

Development Akademija također počinje predavanjima Spanovih stručnjaka. Polaznici će dobiti detaljan pregled procesa razvoja aplikacija uz pomoć C#.NET, Angular, Javascript i drugih tehnologija, naučit će raditi s Microsoftovim SQL Serverom, a neće faliti ni QA ni DevOpsa. Predavanja su samo uvod u projektni zadatak tijekom kojeg će studenti trebati izgraditi aplikaciju i pritom primijeniti sve naučeno, rješavati bugove, deployati i testirati. Za kraj, studenti oba smjera će prezentirati svoja rješenja pred mentorima i članovima Uprave Spana.

Od učenika do učitelja

Među ovogodišnjim mentorima, osim stalne postave naći će se i neki bivši polaznici Span Akademije. Oni su glavni oslonac studentima tijekom cijelog trajanja Akademije.

„Kod kandidata za praksu mi je važna snalažljivost, znatiželja te volja i želja za učenjem. Kada to postoji, nijedan problem nije nerješiv.“, kaže Ena Filipović, Test Engineer i bivša polaznica Span Akademije koja ove godine ulazi u mentorske cipele na development smjeru Akademije.

Ena Filipović, Test Engineer i bivša polaznica Span Akademije

„Odlučila sam se prijaviti za mentoricu Akademije jer želim prenijeti znanje koje sam stekla prethodnih godina nekim novim ljudima koji tek ulaze u radni svijet. Htjela bih im pokazati što je QA, zašto nam je on važan te pokazati kako je to zaista jedno dinamično i zanimljivo područje s nadom da će netko od njih u tome pronaći ono što mu ide od ruke i čime se želi baviti nakon fakulteta.“

Samo početak!

Mnogi prijašnji Akademci su pronašli svoj put u Spanu, a kažu da je Akademija samo početak koji otvara nove prilike za rast i usavršavanje.

„Prije Akademije se ni sa jednom ovom tehnologijom nisam susreo, ali sve je bilo baš dobro odrađeno! Ekipa je odlična, kao i atmosfera. Koga god zanima IT ili bilo što vezano uz održavanje sustava ili dubine Azure tehnologije, Active Directoryja, uspostavljanje virtualnih mašina i servera, kontroliranje DC-a, tu ćete apsolutno sve saznati.“ – zadovoljan je vrlo rječiti Štef.

Polaznici Span Akademije

Tijekom godina raste i program Akademije koji se u skladu s potrebama tržišta usmjerava na specifične grane IT-a. Pa tako osim što je osmišljen detaljan program Development Akademije u skladu s najrelevantnijim tehnologijama i procesima, Infrastrukturna Akademija se i ove godine posvećuje kibernetičkoj sigurnosti. Studentima se tako pruža mogućnost ulaska u sve traženije područje zaštite digitalnih podataka i korisničkih računa.



“Najzanimljivije mi je bilo kada smo se našli na onoj zločestoj strani!“ – kaže kroz smijeh Mihovil, bivši polaznik Akademije o zadatku vezanom za cyber napad.

„Na labovima smo probijali odnosno “hakirali“ server, dobili smo puno znanja, a svo to znanje je došlo praktički kroz igru – ne samo igru, naravno, radili smo punom parom, ali ne strogo poslovno. Tu smo sklopili i poznanstva i prijateljstva, a bilo je i za pojesti i popiti, što je veliki plus!“

Ne živiš u Zagrebu? Span časti sa smještajem!

Prijave za Span Akademiju traju do 15. svibnja, a prijaviti se mogu studenti tehničkih fakulteta iz cijele Hrvatske. Studenti iz drugih gradova Hrvatske imat će plaćen smještaj tijekom trajanja Akademije. Po završetku prakse najboljim se Akademcima nudi i posao u Spanu, a da ne bude sve samo u učenju, održavanju sustava ili pisanju koda Span je za studente pripremio redovna druženja, pub kvizove i veliki završni party na zatvaranju Akademije. Izaberi drugačije ljeto i prijavi se na plaćenu praksu - Span Akademiju!