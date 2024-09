Google odabrao partnera za smanjenje ugljičnog otiska metodom hvatanja CO2 iz zraka

U nastojanju da svoje poslovanje učine "zelenijim" i ekološki održivijim na dugi rok, tehnološke kompanije već sada masovno prelaze na obnovljive izvore energije, reciklirane materijale i ulažu velik novac u razne (pa i kontroverzne) sheme kupovine ugljičnih kredita. Sve to ima jedan cilj – učiniti kompanije ekološki neutralnima u zadanim rokovima, koji su većinom vezani uz kraj ovoga ili sredinu narednog desetljeća.

U Googleu su tako najavili da će, uz sve dosadašnje inicijative, podržati i jednu novu tehnologiju, ona koja izravno hvata ugljikov dioksid iz atmosfere, uklanja ga i trajno pohranjuje negdje, gdje ne može imati negativan utjecaj na okoliš.

Direct Air Capture

Tehnologija je to poznata kao "isisavanje" ili izravno izdvajanje ugljika iz zraka (Direct Air Capture, DAC), a koju već razvijaju brojne kompanije diljem svijeta. Google je za svoju inicijativu u tom polju odabrao partnera, američki startup Holocene, za koji kažu da ima inovativnu te iznimno jeftinu metodu. Oni obećavaju da će biti svjetski predvodnici u cijeni izdvajanja ugljika, pa će "hvatanje" tone CO 2 iz zraka koštati tek oko 100 dolara. Google se obvezao od njih kupovati ugljične kredite i tako poništavati svoje emisije, no projekt će zaživjeti tek kad tehnologija za to bude spremna – tijekom 2030-ih godina.

Kako bi se DAC tehnologija počela koristiti naširoko, bit će nužno da joj cijene padnu, a skala se poveća. Trenutačno niti jedan pružatelj takvih usluga ne nudi više od 2.000 tona ugljičnih kredita godišnje, što je daleko premalo da bi se dekarboniziralo industriju na svjetskoj razini i pomoglo u zaustavljanju klimatskih promjena. Ipak, u Googleu vjeruju da Holocene može odgovoriti na te tehničke, ali i financijske izazove, pa ponuditi velike količine sigurno pohranjenog CO 2 po pristupačnim cijenama. Uz obećanje kupovine kredita, Google je najavio da će sada i investirati u Holocene (nije objavljeno koliko), a kompanija će za razvoj DAC rješenja dobiti i porezne olakšice američkih vlasti.

Inovativna tehnologija

Glavna prednost Holoceneovog pristupa je u kemijskoj tehnologiji. Njihovo se rješenje oslanja na aminokiseline i razne organske spojeve, koji na sebe vežu ugljikov dioksid. Potom se to sve zagrijava na nisku temperaturu, dovoljnu da iz spojeva ispari čisti CO 2 , kako bi ga se trajno pohranilo na sigurno, u podzemne stijene. Činjenica da se u procesu koristi postojeća industrijska kemijska tehnologija trebala bi osigurati da se metoda može primjenjivati na velikoj skali – pa Holocene planira početkom sljedećeg desetljeća izdvajati čak 100.000 tona ugljikovog dioksida godišnje, uz tendenciju daljnjeg rasta.