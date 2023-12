U Velikoj Britaniji započinje izdvajanje ugljika iz zraka za proizvodnju avionskog goriva

Ovoga tjedna u Velikoj Britaniji svečano je pušten u rad prvi sustav za hvatanje CO 2 izravno iz zraka. Preciznije rečeno, u pogon je pušten prvi modul takvog sustava, koji je osmišljen kao modularan i proširiv sve do komercijalno isplativih razina. Zasluga je to kompanije Mission Zero Technologies, pa je ovdje riječ o tek drugom u svijetu sustavu za izdvajanje ugljikovog dioksida iz zraka financiranoga privatnim sredstvima. Na projektu surađuje i Sveučilište u Sheffieldu, koje je i pokrenulo prvi komercijalni modul na svojem terenu, u sklopu centra za istraživanje translacijske energije (TERC).

Gorivo iz zraka

Prvi modul smješten je u transportnom kontejneru standardne dužine 20 stopa, tako da ga je lako transportirati, ali i slagati module jedan do drugoga, za povećanje kapaciteta. Sustavom se upravlja potpuno na daljinu, tako da ga je moguće postaviti na bilo koju udaljenu lokaciju, pogodnu za to, pa kontrolirati jednog ili više njih s jedne središnje lokacije. K tome, moduli su i energetski neovisni, budući da energiju za rad dobivaju isključivo iz vlastitih solarnih panela, postavljenih na krov kontejnera.

Tako se na "čisti" pogon dobiva ugljik izdvojen iz zraka, bez dodatnih štetnih emisija nastalih tijekom proizvodnje energije. Tvorci kažu da jedan modul može tijekom godinu dana rada izdvojiti do 50 tona CO 2 visoke čistoće. Nakon toga, on se koristi kao sirovina u proizvodnji održivog avionskog goriva (SAF), što je u skladu s planovima za dekarbonizaciju avioindustrije.

Ujedinjeno Kraljevstvo, naime, ima plan do 2030. godine obvezati aviokompanije na korištenje najmanje 10% održivih goriva u svojem poslovanju. Cilj ovog pilot-projekta jest provjeriti izvedivost metode, koja bi uključivala potpuno zatvoreni krug proizvodnje avionskog goriva – na održiv način, korištenjem samo zelenih izvora energije i ugljika "uhvaćenoga" iz atmosfere.