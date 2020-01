Microsoft obećava u deset godina postati ugljično negativan

Tehnološke kompanije koje su i među većim zagađivačima okoliša do sada su obećavale postati ugljično neutralne. Microsoft ide korak dalje i zadaje si cilj po emisijama biti čak i – u minusu

Već smo nekoliko puta vidjeli da velike tehnološke kompanije poput Applea ili Googlea ulažu novac i napore da bi u određenom roku postale ugljično neutralne, odnosno da ne budu neto generatori ugljičnog dioksida koji se ispušta u atmosferu. Microsoft je sada odlučio otići korak dalje – zadali su si ambiciozan cilj do 2030. godine postati ugljično – negativni.

Plan Microsofta prikazan grafički

Ova je odluka posljedica znanstvenog konsenzusa o tome da ljudska aktivnost narušava klimu planeta i uzrokuje neviđeno globalno zatopljenje. Temperatura na planetu već je porasla za 1°C, a u slučaju da ne zaustavimo emisije stakleničkih plinova rezultati bi mogli biti katastrofalni, poručuju iz Microsofta i kao jedino održivo rješenje vide nulte neto emisije štetnih plinova.

To znači da bi ukupna ljudska aktivnost morala biti takva da sav ugljik koji čovječanstvo generira bude poništen jednako tolikim uklanjanjem istoga iz atmosfere. Tehnologija za to još uvijek ne postoji, no u Microsoftu nikada nisu prezali pred izazovima i žele učiniti još više..

Negativni do 2030., potpuno neutralni do 2050.

Najnovija inicijativa i detaljni plan koji su objavili uključuje ambiciozan ekološki cilj. Do 2030. godine Microsoft ima plan postati ugljično negativan. U prijevodu, planiraju godišnje uklanjati više ugljika iz atmosfere nego ga proizvedu svojom aktivnošću. Kako bi u tome uspjeli, u narednih će 10 godina prvo raditi na tome da prepolove svoje emisije, a potom i da počnu s uklanjanjem ugljičnog dioksida.

U te će svrhe osnovati fond vrijedan milijardu dolara koje će uložiti u tehnologije za hvatanje CO 2 . Nakon toga, plan bi trebao dovesti do drugog cilja. Do 2050. godine Microsoft planira neutralizirati sav ugljični dioksid koji je kompanija generirala od svojeg osnutka 1975. godine i tako postati potpuno neutralna za ekosustav planeta.

Neće to biti lako, kažu, ali žele biti predvodnik u tom polju u uložiti sve što je potrebno da bi se cilj ostvario.