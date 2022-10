Recikliranjem karbonskih avionskih dijelova, aluminija i plastike do održivijih računala

Kompanija Dell Technologies jedan je od predvodnika kad je riječ o recikliranju ili obnovljivosti materijala za izradu elektroničkih uređaja. Do 2030. godine održivošću žele poboljšati živote milijarde ljudi

Elektronički otpad najbrže je rastuća vrsta otpada u svijetu. Svake ga godine nastane oko 54 milijuna tona, odnosno gotovo 7 kilograma po svakom stanovniku planeta Zemlje. Milijarde komada mobitela, računala i ostale elektronike svake godine završavaju na odlagalištima, a tek se manji dio tog otpada reciklira, iako u njemu postoje vrlo iskoristive i vrijedne sirovine.

Takva situacija nije održiva niti kratkoročno, a pogotovo ne u dužem roku, pa se odgovorni proizvođači već sada hvataju ukoštac s tim problemom i implementiraju bolje, "zelenije" i održivije poslovne prakse.

Kao primjer dobrog postupanja i planskog korištenja materijala u proizvodnji možemo izdvojiti Dell Technologies, koji već gotovo 30 godina svojim kupcima nudi usluge zbrinjavanja i recikliranja starih uređaja, a već sedam godina zaredom dobiva i priznanje instituta Ethisphere kao jedna od najetičnijih kompanija u svijetu. U posljednje vrijeme koriste i moderne tehnologije za oporabu materijala koji se mogu izvući iz otpada, kako bi njihovi novi proizvodi imali što manji negativan utjecaj na okoliš, dok su im planovi za budućnost još ambiciozniji.

Reciklaža gotovo svega

Plastika starih računala pretapa se tako u novu plastiku za kućišta, recikliraju se i ugljična vlakna iz avioindustrije, od kojih se potom izrađuju novi dijelovi za računala, a slično se čini i s plastikom iz oceana, nusproizvodima iz procesa proizvodnje papira, rijetkim zemljanim magnetima ili aluminijem.

Priču o održivom i društveno odgovornom poslovanju možete poslušati i u tematskom webinaru Dell Technologiesa "Budućnost je zelena"

Kad je riječ o spomenutim ugljikovim vlaknima, njihovo korištenje u izradi računala vrlo je zanimljivo. Ona se, naime, prikupljaju iz odbačenih zrakoplovnih dijelova, koji bi inače završili u otpadu, na nekom običnom odlagalištu. Dell Technologies ih, kao pionir tog procesa, već pet godina reciklira, i to u količini od oko tisuću tona godišnje.

Iz tih sekundarnih ugljikovih vlakana dobivaju se polikarbonati, a odnedavno ih se, sjeckane, koristi za izradu ojačane stakloplastike. Tako dobiven materijal ugrađuje se u poklopce prijenosnih računala, također načinjene od reciklirane plastike, kako bi oni bili što čvršći.

Praksu zatvorenog reciklažnog ciklusa prakticiraju i kad je riječ o plastici. Milijuni kilograma svake se godine vrate u sustav recikliranja, od čega Dell Technologies ponovno izrađuje plastične dijelove za nove proizvode. Prosječno vrijeme za zatvaranje "kruga", od vraćenog proizvoda, preko recikliranja plastike, pa do trenutka kada ona ponovno osvane kao novi uređaj je, prema internim procjenama, oko šest mjeseci. Na sličan način ponovno će se upotrebljavati i rijetki zemljani magneti, čija oporaba je još uvijek u fazi pilot projekta.

Ambalažu izrađuju od bambusa dobivenoga na obnovljive načine, recikliranog kartona i papirne pulpe – što ne samo da omogućava ponovnu reciklažu, nego i smanjuje utrošak energije i vode u proizvodnom procesu.

Bolji svijet do 2030.

Nekoliko je tzv. "moonshot" ekoloških ciljeva Dell Technologiesa za 2030. godinu. Do kraja desetljeća za svaki njihov kupljeni proizvod planiraju ponovno upotrijebiti ili reciklirati ekvivalentan proizvod. K tome, 100% ambalaže i više od 50% samih proizvoda do tada će biti načinjeno od recikliranih ili obnovljivih materijala. To je tek jedan od načina na koji će se ova kompanija aktivno uključiti u kružno gospodarstvo, odnosno ubrzati njegovo prihvaćanje.

Veća uključenost žena i manjina u radnu snagu i na rukovodećim funkcijama, zajedno s potpunom automatizacijom procesa upravljanja privatnim podacima, kao i drugim inicijativama u području ekologije, zdravstva, obrazovanja i ekonomije, omogućit će Dell Technologiesu da do 2030. godine rezultate njihovog društveno odgovornog rada osjeti čak milijarda ljudi. U takvim inicijativama već sada sudjeluje više od 54 tisuće (od oko 160 tisuća) njihovih zaposlenika, a do 2030. godine to će činiti svaki drugi zaposlenik Dell Technologiesa.

Do kraja desetljeća kompanija će smanjiti vlastite emisije stakleničkih plinova za 50%, 75% energije koju koristi dolazit će iz obnovljivih izvora, a ka istim će ciljevima usmjeriti i svoje dobavljače.

Bitno je istaknuti i da Dell Technologies pozornost posvećuje i podržava tzv. "pravo na popravak", pa će, uz sve nabrojane ekološke inicijative, nastaviti činiti svoje proizvode takvima da ih se tijekom životnog ciklusa može popravljati, umjesto da ih se zamijeni novima.

Više o volontiranju, donacijama, edukacijama i suradnji s neprofitnim organizacijama, kao i o inovacijama u području održivosti koje čine svijet boljim mjestom, možete doznati na ovim stranicama.