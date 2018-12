Električni automobili imaju pozitivan učinak na okoliš kroz cijeli svoj životni vijek

Električni automobili kreću se cestama bez da pritom u atmosferu ispuštaju štetne stakleničke plinove i bez da zagađuju zrak u gradovima. To je činjenica koja se oduvijek kao nesumnjivo pozitivna vezala uz automobile na elektropogon, no skeptici su isticali kako učinak elektrifikacije prometa možda i nije toliko pozitivan. Jedan od osnovnih argumenata za to im je činjenica da dio struje kojom se ovakva vozila pune dolazi iz ne baš "zelenih" elektrana, te da u procesu proizvodnje vozila postoje procesi koji i dalje zagađuju okoliš.

Europska agencija za okoliš (European Environment Agency – EEA) sada je objavila obuhvatnu studiju koja pokriva cijeli životni vijek električnih automobila u Europi, a koja se slaže s ranijim studijama i potvrđuje da su električna vozila uistinu manje štetna od onih s klasičnim motorima na fosilna goriva.

Studija nazvana "Električna vozila iz perspektive životnog ciklusa i cirkularne ekonomije" proučava utjecaj proizvodnje i korištenja električnih automobila i njihov utjecaj na okoliš. Prema navodima iz nje, tipični električni automobil u Europi proizvodi manje zagađenja zraka i stakleničkih plinova od onoga na benzinsko ili dizelsko gorivo, i to gledajući cijeli njegov životni ciklus.

Početkom tog ciklusa, za vrijeme proizvodnje, emisije štetnih plinova tipično su nešto više, ali nulto ispuštanje plinova tijekom korištenja i više nego kompenzira ove štetne učinke.

Trenutačno ovaj neto pozitivan učinak na okoliš mjeri od 17 do 30% manje zagađenje u odnosu na automobile s motorima s unutarnjim sagorijevanjem, s tim da on eksponencijalno raste – i to u skladu s porastom proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u Europi. Do 2050. godine smanjenje zagađenja tijekom životnog ciklusa električnih vozila trebalo bi iznositi najmanje 73%.