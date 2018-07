Nissan Leaf je najprodavaniji električni automobil u Europi

Do sada smo iz Nissana čuli kako je prije kraja prošle godine njihov novi električni automobil, LEAF, naručilo 10 tisuća kupaca u Europi, te kako je do kraja ožujka ovaj model bio najtraženiji automobil na potpuno električni pogon u svijetu. No, sada po prvi puta doznajemo i neke konkretne podatke o prodaji tog modela u Europi.

Prema podacima iz same kompanije, u Europi je do sada naručeno 37 tisuća LEAF modela, dok je isporučeno njih nešto više od 18 tisuća – gledajući razdoblje od siječnja do lipnja. U SAD-u, pak, LEAF je na petom mjestu po prodaji s oko 6 tisuća prodanih komada. U kategoriji potpuno električnih vozila ispred njega nalaze se Teslina tri modela (S, 3 i X), kao i Chevroletov Bolt EV.

Iako su isporuke još uvijek ograničene i ne mogu pratiti potražnju, u proteklom mjesecu Nissan je u Europi isporučio oko 6 tisuća vozila, što pokazuje da se ritam proizvodnje ipak ponešto ubrzava.

Long Range Nissan Leaf E-Plus Coming in 2019, Will Have 200 HP - https://t.co/z2FJaAlhKS pic.twitter.com/NTTm7YHSfD — AutoGuide.com (@AutoGuide) July 16, 2018

Istovremeno su iz Nissana najavili i kako će sljedeće godine na tržište pustiti i LEAF verziju E-Plus, koja bi umjesto 142 KS trebala imati motore snage čak 200 KS, kao i bateriju većeg kapaciteta nego je to sadašnjih 40 kWh. To bi trebalo nadograđenom LEAFu omogućiti autonomiju i preko 320 kilometara s jednim punjenjem baterija.