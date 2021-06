Novi samovozeći EV usisava zagađeni zrak koji ispuštaju drugi automobili

#MashableVideo #Innovation Meet the concept EV that transforms into a mobile living room — Future Blink: The seats of the Airo electric car, a concept vehicle from Heatherwick Studios, can be… https://t.co/Oul4GwMbIB | https://t.co/bIdLpql6Rr | https://t.co/mfR4u1I3JG pic.twitter.com/s1eqaFgJTl