Veliko proljetno osvježenje asortimana e-bicikala i e-romobila marke MS Energy

Hrvatski brend električnih bicikala, romobila, mopeda i dodatne opreme, MS Energy, u zagrebačkoj je Karting areni predstavio novitete u svojoj ponudi, pripremljene za lansiranje na tržište ovoga proljeća. Istaknuto je da je njihova marka u nepunih pet godina, od lansiranja 2019. do danas, postigala vodeću poziciju na hrvatskom tržištu – i to s 25% tržišnog udjela u kategoriji eRomobila i 20% udjela u kategoriji eBicikala.

Romobili i bicikli iz Rugvice

MS Energy u svojem proširenom pogonu u Rugvici ima zaokružen cijeli proces – od razvoja, preko kontrole kvalitete, do sklapanja romobila i bicikala. Na to sve se nadovezuje i njihova servisna mreža. Uz činjenicu da, primjerice, za ključne komponente poput baterija postoje i europski centri za podršku, to znači da kupci mogu očekivati da će im se kvarovi, ako ih bude, otklanjati u najkraćem mogućem roku (u prijevodu – bez čekanja da dijelovi stignu iz proizvodnih pogona u Kini). Na premijeri smo se iz prve ruke uvjerili da nova generacija e-vozila, posebice romobila, donosi velik kvalitativni skok, ali i značajno modernizirani dizajn, koji će pozicionirati MS Energy u nešto viši segment.

"Nove modele eBicikala koji nastaju u našem proizvodnom pogonu u Rugvici pored Zagreba odlikuju ključne značajke: futuristički dizajn koji je, k tome, prepoznatljiv, privlačan i potpuno drugačiji od konkurencije. Također, svi modeli su jednostavni za vožnju i održavanje, praktični za svakodnevnu upotrebu te odišu elegancijom", istaknula je direktorica marketinga tvrtke M SAN Grupe Jasna Pulić.

MS Energy tim

Sve predstavljene modele razvili su stručnjaci MS Energyja, pa su primjerice okviri izrađeni ekskluzivno za njih, s jedinstvenim dizajnom. Proces razvoja popraćen je rigoroznim (vanjskim) sustavom kontrole kvalitete za sve modele. E-romobili se, za primjer, testiraju u 250 točaka, a to obuhvaća i test baterija na razini pojedine ćelije, a nosivost na 2,5x veća opterećenja od onih preporučenih.

Naprednija povezivost

Predstavljena nova linija eRomobila opremljena je i naprednim sustavom upravljanja baterijom (battery management system, BMS), što vlasniku omogućava potpunu kontrolu svih ključnih funkcija unutar mobilne aplikacije. Od podsjetnika kada ih i kako treba puniti za optimalno očuvanje zdravlja baterije, preko podataka o dostupnom kapacitetu, temperaturi, pa sve do onih koje će cijeniti napredni korisnici. Primjerice, unutar njihove BMS aplikacije moguće je provjeriti stanje napona svake pojedine baterijske ćelije te temperature svakog baterijskog modula. Sustav je ugrađen u cijelu ovogodišnju ponudu e-romobila, od ulaznog pa do najnaprednijeg modela iz ponude MS Energyja.

Osim upravljanja i nadzora nad baterijama, mobilna aplikacija nudi i klasične funkcije poput daljinskog zaključavanja, upravljanja ključnim funkcijama romobila i bicikala, određivanja snage i razine ubrzanja motora, načina vožnje i slično. Rekli bismo da je sustav aplikacije i onoga što se njome može učiniti na razini najopremljenijih automobila današnjice, ako ne i napredniji u nekim segmentima – a na tu su činjenicu i u MS Energyju vrlo ponosni.

Kvaliteta i dizajn

Fokus tvrtke na funkcionalan dizajn, sukladno potrebama modernih korisnika, uz uvođenje naprednih rješenja i kvalitetu iznad očekivanja, potvrdio je i Boris Kozić, product group manager senior, predstavljajući nove modele eBicikala: "Nove modele električnih bicikala u ponudi MS Energy brenda odlikuju futuristički dizajn, različit od svih ostalih eBicikala na tržištu, kao i visoka razina inovacija i performansi. Svi naši novi eBicikli izgledaju kao da su rađeni od karbona, udobni i praktični za vožnju gradskim ulicama", poručio je.

Leo Mehičić, product manager, predstavio je novitete u kategoriji eRomobila, istaknuvši kako nova linija eRomobila donosi revoluciju u segmentu električnih prijevoznih sredstava. "MS Energy romobili ističu se po naprednim tehničkim specifikacijama, uključujući gume otporne na bušenje, među kojima je i sofisticirana NFC brava na jednom od modela te pametni BMS sustav za produženu trajnost baterije kod svih modela iz novog portfelja. Sve ovo čini ih izvanrednim izborom za one korisnike koji traže pouzdan, siguran i visokokvalitetan način prijevoza u urbanim sredinama", naglasio je.

eBicikli za 2024

Asortiman električnih gradskih bicikala bit će obogaćen s četiri nova modela.

Prvi od njih je CITYZEN C102, gradski model sa "step over" ramom, vrlo modernog i čistog dizajna. Odlikuju ga integrirani LCD zaslon i svjetlo, baterija skrivena unutar cijevi sjedala (koja se može puniti i odvojeno), skriveni kablovi i lanac te široke gume (3"). Model PULSEURBAN C20 nešto je kompaktniji od prethodno navedenoga, ali ga karakteriziraju iste ključne specifikacije. Umjesto kotača promjera 24", on donosi manje kotače, od 20". Baterija kod oba modela nudi 70 kilometara autonomije, a snaga motora je zakonski ograničena na 250 W.

Osim njih, u ponudi će biti i dva sklopiva modela. STREETFLEX i20 nasljednik je poznatog modela i10, s dosegom od 50 km, kotačima od 20", ali osvježenog dizajna te uz nove dodatke kao što su NFC otključavanje, po visini podesivi upravljač i stražnja suspenzija za udobniju vožnju. Za kraj tu je još kompaktniji URBANFOLD i6, koji unatoč malenim dimenzijama ima odvojivu bateriju, integrirana svjetla te, primjerice, deklarirani doseg od 60 km.

Navedeni modeli u prodaji se očekuju početkom lipnja.

eRomobili za 2024

Portfelj električnih romobila MS Energy će potpuno promijeniti, pa će se fokusirati na pet naprednih i "od nule" dizajniranih modela.

Ulazni model je URBAN 500, snage motora 500W i namijenjen gradskoj vožnji. Uz sustav upravljanja baterijom BMS i već spomenutu povezivost s aplikacijom, nudi i suspenziju na prednjoj osovini, izvrsnu elektroničku kočnicu i gume promjera 10" otporne na bušenje (s tehnologijom gela koji popunjava manje rupe). Od gradskih romobila za svakodnevnu vožnju, slobodno možemo reći da ovaj model nudi najviše opreme, u usporedbi s onime što smo do sada imali prilike vidjeti u istom segmentu. Preporučena prodajna cijena bit će mu 599 eura.

URBAN 500

Ostatak ponude rezerviran je za nešto naprednije i zahtjevnije vozače. Model MENTOR tako donosi amortizere na obje osovine, mehaničke disk kočnice i elektroničku kočnicu, uz za cestu legalnih 25 km/h najviše brzine i motor nazivne snage 500W.

Vrh ponude čine modeli FLARE, FLARE X i VORTEX, koji i izgledom i konstrukcijom odaju dojam robusnosti i snage, u što smo se iz prve ruke i uvjerili. Moćni motori osiguravaju impresivno ubrzanje, a kod najnaprednijih modela ugrađena su i po dva elektromotora. FLARE X tako nudi 2x po 800W, a VORTEX čak 2x 1200 W – pa mu niti jedna prepreka niti brdo neće predstavljati problem. Pogoni su upareni s elektroničkim i bubanj kočnicama, osim kod VORTEX-a, koji ima hidraulične diskove.

Posebno zanimljiva je činjenica da svi ovogodišnji modeli imaju i ugrađene žmigavce. Kod osnovnih modela narančaste LED bljeskalice su u ručkama upravljača, a kod onih naprednijih atraktivno su LED trake integrirane bočno duž cijele "daske" i stupa upravljača – pa uz njih nikako nećete biti neprimijećeni. Klasična prednja i stražnja te stop svjetla se podrazumijevaju.

Svi navedeni romobili osmišljeni su tako da im baterija omogućava punjenje u prosjeku samo jednom tjedno – što u prijevodu znači doseg od 50 km kod slabijih pa do 70 km kod modela iz vrha ponude. Nova ponuda romobila na tržište će stići početkom travnja, izuzev modela Mentor, koji je najavljen za svibanj. Cijene će se kretati, ovisno o modelu, od 600 do 1.500 eura.