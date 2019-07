Volkswagen I.D. R popravio vlastiti rekord Goodwooda

Proteklog vikenda održan je Festival of Speed u britanskom Goodwoodu, u sklopu kojega se tradicionalno održava hill climb utrka. Rekord ove utrke posljednjih 20 godina držao je F1 vozač Nick Heidfeld, koji je još 1999. godine u McLarenovom bolidu MP4/13 postavio do sada nedodirljivo vrijeme od 41,6 sekundi. No, FOS je počeo vatreno pa je već prvog dana Volkswagenov bolid I.D. R, s vozačem Romainom Dumasom, istu stazu prošao za samo 41,18 sekundi.

Kako smo tada i najavili, vikend je dug, pa je bilo moguće da se ovo vrijeme još popravi. I Dumas nas nije razočarao – samo dan nakon prvog rušenja rekorda dogodilo se i drugo, još spektakularnije. Wolkswagenov vozač stazu od 1,86 kilometara prošao je za samo 39,90 sekundi postavivši tako novi rekord.

Električni bolid Volkswagen I.D. R ovim je postignućem u svoju "kolekciju" dodao, uz rekorde Nürburgringa, i Pikes Peaka, i najbrže vrijeme ikada postavljeno u Goodwoodu.