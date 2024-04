Beč otvara 30. solarnu elektranu u vlasništvu građana

Bečko energetsko poduzeće Wien Energie otvara novu solarnu elektranu na krovu autobusne garaže bečkog gradskog poduzeća za javni prijevoz Wiener Linien i to u 21. bečkom okrugu Floridsdorfu. Riječ je o 30. solarni elektrani u vlasništvu građana, a oni koji su usto korisnici usluga poduzeća Wiener Linien mogu kupiti akcijske pakete u pretprodaji. Otvorena faza prodaje kreće 2. svibnja i traje sve do "isteka zaliha". Zainteresirani mogu kupiti do pet solarnih paketa. Kupci tako doprinose zaštiti klime, ali i sami profitiraju. Uložena suma vraća se kupcu u obliku bonova za plaćanje računa struje ili za unajmljivanje javnih bicikala u okviru bečkog bikesharing sustava WienMobil Rad. Osim toga postoji i varijabilna premija – više sunčanih sati znači višu premiju.

Ukupno 4.000 solarnih paketa u prodaji

Građanima je na raspolaganju 4.000 solarnih paketa, a za jedan je potrebno izdvojiti 250 eura. Cijena uključuje i varijabilnu premiju koja iznosi 52,80 eura godišnje i raste s povećanjem broja sunčanih sati. Uložena suma vraća se kupcima u obliku bonova koje ne moraju iskoristiti sami kupci, nego ih mogu i pokloniti.

Gradska poduzeća Wien Energie i Wiener Linien od 2019. zajedno ulažu u projekte takozvane fotonaponske ofenzive u sklopu koje infrastruktura javnog prijevoza austrijske metropole postaje ekološki prihvatljivija. Tako je na zgradama poduzeća Wiener Linien dosad instalirano dvanaest solarnih elektrana koje proizvode struju koja odgovara godišnjoj potrošnji 1.700 dvočlanih kućanstava. Daljnja suradnja uključuje postavljanje sunčanih elektrana s ukupnom snagom višom od pet megawatta do kraja 2024. godine.

Uloženo više od 40 milijuna eura

Prva bečka solarna elektrana u vlasništvu građana puštena je u pogon 2012. godine u 22. bečkog okrugu Donaustadt. Solarni paketi rasprodani su u nekoliko sati, a uspješnost projekta potvrđuje i oko 12.200 Bečana i njihovih nekoliko tisuća kupljenih paketa otad. U regionalnu proizvodnju ekološke struje tako je dosad uloženo više od 40 milijuna eura.